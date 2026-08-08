Epa Colombia se habría pronunciado tras radical decisión de trasladarla de cárcel: “Solo Dios conoce por completo”

Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, fue trasladada este viernes 7 de agosto desde la Estación de Carabineros de Bogotá hasta un centro penitenciario en Ibagué, según confirmó SEMANA.

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El movimiento se produjo después de la salida de Gustavo Petro de la Presidencia. Durante su administración, el entonces mandatario había solicitado al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, revisar la situación de la creadora de contenido y buscar alternativas frente a su permanencia en prisión.

De acuerdo con la información conocida, el traslado también estaría relacionado con varios episodios protagonizados por Barrera Rojas durante el tiempo que permaneció recluida en Carabineros, donde se encontraba desde finales de 2025.

Epa Colombia cumple una condena por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público, relacionados con los hechos ocurridos en una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019.

La situación de la influenciadora volvió a generar controversia el pasado 11 de julio, cuando SEMANA reveló que, según informes de la Policía, habría realizado procedimientos estéticos de manera clandestina durante su permanencia en Carabineros. Los documentos mencionados por el medio hicieron referencia a intervenciones en los glúteos y los labios y fueron incluidos entre los reportes sobre su comportamiento durante la reclusión.

No obstante, tras el anuncio de este traslado, las miradas de los curiosos se posaron en un post que realizó la creadora de contenido en su cuenta de Instagram, donde se refirió a lo ocurrido.

Desde el perfil de la empresaria se compartió un video que contenía un texto alusivo a la decisión judicial que se tomó. El mensaje hablaba de lo complicado que estaba el panorama, a la espera de que la verdad saliera a la luz.

“Hoy simplemente ha sido un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo. Él conoce la verdad, los corazones y las verdaderas intenciones. Solo le pido que nos dé fortaleza, que nos proteja y que permita que todo esto termine pronto”, escribió.

“Confío en que, al final, la verdad siempre encuentra su camino”, concluyó.

Por el momento, se desconoce si fue Epa Colombia quien publicó el mensaje o si fue su pareja, Karol Samantha, quien ha estado encargada de las redes sociales.

Muchos afirman que se trató de la influencer, ya que había manejado celulares en la prisión, mientras que otros apuntaron que era su familia.