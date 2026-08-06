Epa Colombia reapareció tras meses ausente; foto mostró que luce irreconocible tras procedimientos en prisión: “Un mensaje a todos”

La vida de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, dio un giro radical tras la decisión de la justicia de enviarla a prisión por los hechos ocurridos durante protestas registradas en Bogotá, cuando se hizo viral un video en el que aparecía destruyendo una parte de una estación de TransMilenio. Las imágenes provocaron un amplio debate y múltiples reacciones en el país.

¿Saldrá de la cárcel? Pareja de Epa Colombia rompe el silencio tras rumores de su supuesta libertad

Luego del proceso judicial, las autoridades la condenaron a cinco años de prisión al encontrarla responsable de los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. La sentencia transformó por completo su realidad, obligándola a separarse de su familia y a pausar sus proyectos empresariales y personales, en una etapa en la que además acababa de asumir la maternidad.

Tras meses ausente de los focos mediáticos, Epa Colombia volvió a dar de qué hablar con un post que realizó su abogada, Wendy Herrera, quien pudo verla después de mucho tiempo. Ambas posaron para una foto, dejando a la vista cómo luce la celebridad.

Según quedó registrado, la representante legal de la empresaria de queratinas aprovechó para mostrar cómo se encontraba su clienta en prisión, ya que había desconcierto al no saber nada de ella.

Herrera señaló que liberaría a Epa Colombia, logrando una charla muy especial y anhelada por ambas. Allí, quiso entregar un mensaje a millones de colombianos, quienes han preguntado constantemente por su condena y el caso que será manejado.

“Una cartagenera te libertará, Epa Colombia. Daneidy, @epa_colombia, les envía un mensaje a todos los colombianos, que los quiere mucho y seguirá construyendo país, oportunidad para muchos colombianos”, escribió.

Lo particular de la situación es que la influencer se ve distinta a como fue captada meses atrás en las entrevistas que concedió. En la postal luce con sus labios un poco hinchados, su cabellera diferente y mucho más delgada.