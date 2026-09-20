Tensión entre Epa Colombia y Wadith Manzur: SEMANA publica un nuevo video que confirma el enfrentamiento entre la influenciadora y el político

Las últimas semanas de Daneidy Barrera en la Escuela de Carabineros, ubicada sobre la Avenida Circunvalar, en Bogotá, estuvieron marcadas por una serie de polémicos comportamientos que dejaron en evidencia cómo infringió las normas internas del lugar, burló a las autoridades y se enfrentó con sus compañeros.

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SEMANA conoció un nuevo video grabado por la reconocida influenciadora minutos antes del enfrentamiento que sostuvo en la casa de Carabineros con el congresista electo por el Partido Conservador Wadith Manzur. Ocurrió el pasado 7 de agosto de 2026, a las 9:30 a. m., en medio de la visita familiar.

Epa Colombia y Wadith Manzur en la Escuela de Carabineros en Bogotá. Foto: SEMANA

Epa, según las imágenes, se observa en su cuarto, a oscuras, con la cortina cerrada y junto a su pareja sentimental, Karol Samantha, mientras Manzur está en la sala de la vivienda atendiendo a su visita y visiblemente molesto.

Él habla con los demás compañeros de prisión y les dice, entre otras cosas, que no entiende por qué la ley es para unos y no para todos. Y que el comportamiento de la joven puede ponerlos en aprietos a todos.

“Pongo una cortina aquí, pongo una cortina acá. La chimba hijueputa. Nosotros somos los perjudicados. No marica, ella tiene que asumir las consecuencias de sus actos, porque no tiene ninguna consecuencia. Las consecuencias son para los demás y no son para ella”, se quejó él desde la sala.

Epa Colombia y Wadith Manzur se enfrentaron fuertemente el 7 de agosto de 2026, en medio de una visita. La influenciadora quiso burlar una vez más las órdenes de la Escuela de Carabineros en Bogotá, donde estuvo recluida. Fue trasladada a Ibagué. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Epa empezó a grabar con su teléfono celular desde el interior de su cuarto cuando escuchó la inconformidad de Wadith.

“¿Qué está diciendo Manzur?”, le preguntó Epa a Karol Samantha. “¿Qué está diciendo Manzur, amor?”, insistió.

Ambas se acercan a la puerta de la habitación para tratar de escuchar mejor lo que el político monteriano decía. “Guarde ese celular, Daneidy, por favor, porque se lo quitan”, advirtió Samantha, pero Epa no hizo caso.

Wadith Manzur en la Escuela de Carabineros. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Al contrario, la influenciadora se asomó en la puerta y empezó a desafíar al político: “Sígalo diciendo más duro, sígalo diciendo más duro”.

Manzur, levantando sus brazos, le preguntó: “¿Me estás filmando?”.

Y él, sin dudarlo, se vino hacia la puerta de la habitación y ahí siguió el cruce de palabras entre ambos.

“¿Dónde corro más la cortina, Manzur? ¿Dónde? Lo que usted me está haciendo es persecución y tortura, no señor”, siguió diciendo Epa entre los gritos. Un uniformado de la Policía se acercó a Daneidy Barrera y le pidió su teléfono celular, pero no quiso entregarlo.

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A renglón seguido apareció en el cuarto la jefe de Carabineros, la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, quien saludó y le pidió el favor de abrir la cortina de su dormitorio.

En ese momento, Manzur gritó desde la sala: “Epa me filmó con un teléfono, me grabó”. “¿Y dónde está el teléfono?”, trató de desmentir Epa.

“Tardaste cinco minutos filmándome con un teléfono”, le siguió reclamando Wadith a Daneidy, mientras la mayor le pidió a la interna, nuevamente, abrir las cortinas del cuarto porque la visita no era conyugal y los demás internos recibían a sus familias en la sala.

“Yo tengo derecho a mi privacidad, a la intimidad, me están haciendo persecución y tortura psicológica”, gritó Epa.

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Y siguió: “Respéteme, mayor. Tengo un teléfono y, ¿qué? Usted me lo quiere quitar”, reconoció Epa Colombia.

“¡Ah! Entonces, tiene teléfono”, dijo la policía. La influenciadora terminó confesando su pecado.

Minutos después de la pelea, el Instituto Penitenciario y Carcelario Inpec llegó hasta el lugar y procedieron a trasladar a Epa a la Cárcel Picaleña, de Ibagué. Y esta semana el turno fue para Wadith Manzur, quien terminó en la Cárcel La Picota.