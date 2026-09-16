Yina Calderón reveló video de Epa Colombia: “Lo que usted me está haciendo es persecución y tortura”

Yina Calderón volvió a poner a Epa Colombia en el centro de la conversación en redes sociales luego de revelar un video que, según contó, la empresaria le habría compartido desde el lugar donde se encontraba recluida. Las imágenes, que muestran un momento tenso, causaron gran preocupación entre los seguidores de la creadora de contenido.

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En el video, Daneidy Barrera Rojas aparece grabando discretamente una situación que ocurre dentro del centro de reclusión, que al parecer era la Escuela de Carabineros en Bogotá. Aunque el contexto completo no está claro, en el clip se escucha a la empresaria reclamar con molestia por lo que, según su relato, estaría ocurriendo con Wadith Manzur.

Durante ese momento que quedó en video, Epa Colombia asegura que contra ella estarían haciendo una “persecución” y una “tortura”. En medio de la discusión, también se le escucha preguntar dónde puede correr más la cortina, mientras expresa su molestia por lo que vive.

El video de Epa Colombia causó preocupación entre sus seguidores. Foto: INSTAGRAM@EPA-COLOMBIA/Montaje:SEMANA

Yina Calderón, quien ha mostrado de manera pública su respaldo a la influencer desde que fue privada de la libertad, reaccionó con preocupación después de recibir este video. La creadora de contenido acompañó la publicación con un mensaje en el que pidió ayuda para su amiga y se dirigió incluso al presidente de la República.

“No es justo todo lo que le está pasando a Epa Colombia. Necesitamos ayuda urgente, señor presidente”, expresó Yina al compartir el video en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Otra polémica de Epa Colombia

Hace unos días, se dio a conocer otro video de la influencer y algunos usuarios manifestaron preocupación por las condiciones en las que fue trasladada hacia los juzgados de Ibagué. En ese video, Epa Colombia aparecía esposada de manos y pies mientras era custodiada por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Ambos videos han provocado varias reacciones. Por el momento, ni la familia ni el equipo jurídico de la creadora de contenido se han pronunciado sobre el video más reciente.

Para Epa Colombia, la situación continúa causando molestia. Sus seguidores han expresado preocupación y curiosidad, especialmente por lo que se puede apreciar en ambos videos.