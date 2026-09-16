La transformación tecnológica de las flotas ya llegó a Colombia: Peugeot apuesta por utilitarios eléctricos

Colombia se encuentra en el marco de un crecimiento cada vez más notable en el sector automotor, en donde clientes y usuarios se interesan en los últimos modelos que comparten las más recientes tecnlogías.

La curiosa razón por la que los carros eléctricos no necesitan una caja de cambios

El impacto ha sido tanto que durante el mes de agosto, uno de cada dos vehículos nuevos que fue matriculado en el país pertenecía a una unidad híbrida o eléctrica, de acuerdo con los más recientes informes por parte de Fenalco y ANDI.

Eso sí, este crecimiento tecnológico no solamente se ve para ofrecer una mejor comodidad y beneficios a los cientos de usuarios que lo utilizan para usos personales, sino también para aquellas compañías que buscan nuevas unidades que respondan a sus necesidades.

Hoy en día, se busca ampliar las alternativas disponibles para empresas, emprendedores y profesionales que dependen de sus vehículos para llevar a cabo actividades de distribución, servicios técnicos y transporte de mercancías.

Adicionalmente, la evolución del mercado automotor también ofrece un espacio para nuevas tecnologías de propulsión.

Es por ello que la marca de automóviles francesa Peugeot presentó su nueva oferta de utilitarios eléctricos cero emisiones, esto por medio de sus modelos e-Partner y e-Expert, los cuales están diseñados para poder atender las necesidades de diferentes clases de operación.

Peugeot presentó en Colombia sus nuevos modelos eléctricos destinados al segmento de vehículos utilitarios. Foto: Peugeot

“Hoy lanzamos dos productos que ya teníamos en versión diésel y los pasamos a versión eléctrica. Son dos productos ganadores. La e-Partner es un vehículo más pequeño y la e-Expert, mucho más voluminoso. Los dos sirven para todo el tema de paqueteo, para todo el tema de entregas; lo están llamando hoy última milla, que es hasta donde llegan los transportes de carga pesada, y después se entregan y este carro se encarga de entregar dentro de las ciudades; por eso es un carro que hoy es muy importante en el segmento”, comenta Rodrigo Pineda, gerente comercial de Peugeot, en diálogo con SEMANA.

¿Qué características tienen ambos utilitarios?

Tanto el Peugeot e-Partner como el e-Expert cuentan con especificaciones que están orientadas al trabajo cotidiano y que fueron desarrolladas para poder ofrecer un desempeño adecuado en distintas condiciones de operación.

Al tener elementos tecnológicos, ambos vehículos no presentan ruido, ni vibraciones, ni cambios de marcha, ni emisiones de CO2 al conducir, ni olores.

En el caso del e-Partner, este utilitario cuenta con una potencia máxima de 100 kW/134 hp, además de una batería de ion-litio de 50,8 kWh, acompañada de un rango de autonomía de 330 km en ciclo WLTP.

Los nuevos utilitarios de Peugeot cuentan con baterías de ion-litio y tecnología de carga rápida. Foto: SEMANA - Mateo Candela

Refiriéndose a su cargador, presenta un conector CCS Combo 2 en donde se recupera el 80% de autonomía en 45 minutos.

Por otro lado, el e-Expert tiene a su disposición una potencia máxima de 100 kW/134 hp con una batería de ion-litio de 75 kWh. Adicionalmente, cuenta con un rango de autonomía de 348 km en ciclo WLTP. También cuenta con un conector CCS Combo 2 y que presenta la misma recuperación de autonomía.

“Hoy el cliente colombiano piensa muchísimo en estas nuevas tecnologías eléctrico-híbridas. Son dos segmentos que hoy están creciendo muy rápido y por eso la importancia de Peugeot de traerlos antes que cualquiera. Hoy somos una marca pionera en el país en traer estas nuevas tecnologías; traer esos dos vehículos eléctricos completamente es apostarle a esos clientes que hoy buscan una nueva tecnología, tanto híbrido como eléctrico”, afirmó Pineda

Los precios de los vehículos eléctricos se encuentran de la siguiente manera: