Siete goles del Barcelona y cuatro del Atlético: así va la tabla de LaLiga que le mete presión al Real Madrid

El Atlético de Madrid goleó 4-0 al Osasuna en el estadio Metropolitano en duelo por la sexta fecha de LaLiga. Mensaje claro para Real Madrid, pues fue la antesala al derbi del próximo fin de semana.

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Los rojiblancos se impusieron con un gol de Jonathan David en el minuto 24, quien también asistió al surcoreano Lee Kang-In para el 2-0 en el minuto 54, mientras que Robin Le Normand hizo el 3-0 (63’) con un disparo cruzado y Alex Baena cerró la cuenta en el minuto 82.

Jonathan David fue una de las principales referencias en el ataque rojiblanco, ante la ausencia de Julián Álvarez, quien sigue recuperándose de una contractura muscular. El delantero argentino, que ya no estuvo en la victoria sobre la Real Sociedad (3-0) el domingo pasado, confía en estar disponible para el derbi contra los merengues.

El Atlético se impuso con autoridad ante un Osasuna que solo en la segunda parte trató de dar un paso adelante con el marcador en contra, pero le fue imposible y solo ratificó el dominio de los ‘Colchoneros’.

La victoria permite a los rojiblancos subir provisionalmente al tercer puesto de la clasificación a dos puntos de Real Madrid, que le ganó de forma agónica 3-2 al Elche en Alicante, y Barcelona, por su parte, queda como único líder.

Alex Baena celebra un gol con el Atlético de Madrid Foto: Europa Press via Getty Images

Por detrás del Atlético, empatado a puntos con los rojiblancos, se colocó el Sevilla tras imponerse 1-0 en el campo del Deportivo de La Coruña con un gol de Miguel Sierra (52′).

Festín del Barcelona para ser único líder

Ya en el partido de fondo, el FC Barcelona se dio un festín ante el recién ascendido Racing de Santander y le marcó siete goles para conseguir un contundente triunfo por 7-2 y escalar al primer puesto en solitario. El club catalán lleva 18 puntos, mientras que el Real Madrid lo persigue con 15 unidades.

Raphinha celebra con Lamine Yamal. Foto: Getty Images

El lateral Joao Cancelo abrió pronto el marcador con un disparo lejano (8′) en un partido que el Barcelona dominó sin problemas. Raphinha hizo el 2-0 al transformar un penalti del que él mismo había sido la víctima (25′).

Clasificación LaLiga Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Barcelona 6 6 0 0 28 6 22 18 2 Real Madrid 6 5 0 1 17 6 11 15 3 Atlético Madrid 6 4 1 1 14 6 8 13 4 Sevilla 6 4 1 1 9 6 3 13 5 Real Betis 5 4 0 1 7 6 1 12 6 Alavés 6 3 1 2 11 6 5 10 7 Deportivo 6 2 3 1 9 7 2 9 8 RCD Espanyol 6 2 1 3 9 7 2 7 9 Athletic 5 2 1 2 7 6 1 7 10 Racing de Sa. 6 2 1 3 11 16 -5 7 11 Rayo Vallecano 6 2 1 3 10 15 -5 7 12 Real Sociedad 6 2 1 3 6 11 -5 7 13 Osasuna 6 2 1 3 5 12 -7 7 14 Levante 5 1 2 2 7 9 -2 5 15 Getafe 5 1 2 2 3 6 -3 5 16 Celta de Vigo 6 0 4 2 3 6 -3 4 17 Valencia C. F. 6 1 1 4 2 10 -8 4 18 Málaga 5 0 3 2 2 8 -6 3 19 Villarreal 5 0 2 3 7 10 -3 2 20 Elche C. F. 6 0 2 4 8 16 -8 2

El brasileño volvería al gol y firmó un doblete en el minuto 42. En la segunda parte, de penalti, en el minuto 67, logró el triplete para alcanzar los nueve goles en LaLiga. De esta manera, el capitán azulgrana lidera la tabla de goleadores con dos tantos de ventaja sobre su compañero Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Tabla de Goleadores Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas jugador Goles 1 Raphinha Barcelona Barcelona 9 2 Kylian Mbappé Real Madrid Real Madrid 7 2 Lamine Yamal Barcelona Barcelona 7 4 Roberto Fernández Jaén RCD Espanyol RCD Espanyol 6 4 Sergio Camello Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 4 Yassir Zabiri Racing de Santander Racing de Santander 6

Con el partido más que decidido, Gabriel Jesús se unió a la fiesta con un tiro desde el centro del área (79′) y Lamine Yamal, quien había fallado un penalti, remató una asistencia de Karim Adeyemi (89′) para el 7-2 definitivo.