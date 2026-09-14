Cucho Hernández lleva al Betis al podio de LaLiga y avisa al Real Madrid y Barcelona: mueve la zona alta de la tabla

El Real Betis logró una victoria por 2-1 en el campo del Villarreal para colocarse tercero en la liga española y dejar al Submarino Amarillo en la zona de descenso. Este juego tuvo sabor colombiano, debido al gol del Cucho Hernández para el 1-1 y los lujos del volante Nelson Deossa.

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El Villarreal de Iñigo Pérez sigue sin ganar tras cinco partidos en LaLiga y ocupa la 18ª posición, además de haber perdido en su estreno en la Champions League ante el Borussia Dortmund.

Los goles del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández al minuto 39 y el brasileño Natan (43′) ayudaron al Betis a sumar tres puntos claves y alcanzar el umbral del Real Madrid, después de que Gerard Moreno (29′) abriera el marcador.

“Ahora mismo todo va en nuestra contra, los equipos nos están castigando”, dijo Gerard Moreno a Movistar. “Tenemos que mantenernos unidos y exigir más de nosotros mismos... quizá cuando nos vemos por detrás, aparece la ansiedad y se hace más difícil”.

El vigente campeón, FC Barcelona, lidera la tabla con cinco victorias consecutivas, seguido por el Real Madrid y el Real Betis, que además tuvo al volante colombiano Nelson Deossa en la última media hora de partidoy se lució con gran jugada para sacarse a dos rivales.

Cucho Hernández fue el héroe del Betis

Cuando transcurría el minuto 39 del primer tiempo, los visitantes montaron un ataque que tuvo la maniobra personal de Abde Ezzalzouli. El marroquí fue apilando rivales y remató, pero el arquero paró lo que hubiera sido su gol.

Así festejó su anotación el colombiano Juan camilo Hernández, quien marcó en el 2-1 del Betis sobre el Villarreal. Foto: @RealBetis

Pero fue justamente de esa acción que se desencadenó un rebote que aprovechó el colombiano Hernández de gran manera para anotar a arco abierto el empate parcial 1-1.

OLOR A CAFÉ... ¡¡OLFATO GOLEADOR COLOMBIANO!! Luego de una gran jugada a pura gambeta de Abde, Cucho Hernández aprovechó el rebote de Gulacsi para marcar el 1-1 del Betis ante Villarreal.



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Para el nacido en Pereira fue una anotación que, a pesar de no ser la más vistosa, sí fue liberadora por tratarse de la primera en LaLiga en lo corrido de la temporada 2026/2027.

“Estamos tranquilos pero ilusionados. Los momentos difíciles llegarán, pero la unidad, la honestidad y el trabajo aquí no se negocian”, aseguró Hernández.

El Villarreal dispuso de las mejores ocasiones en la primera parte, pero terminó yéndose al descanso por detrás en el marcador. No se levantó en la segunda mitad e Iñigo Pérez corre muchos riesgos como DT.

La tabla de la LaLiga

1. Barcelona— 15 puntos | +17

2. Real Madrid — 12 puntos | +10

3. Real Betis — 12 puntos | +1

4. Deportivo Alavés — 10 puntos | +6

5. Atlético de Madrid — 10 puntos | +4

6. Sevilla — 10 puntos | +2

7. Osasuna — 10 puntos | -2

8. Deportivo La Coruña — 9 puntos | +3

9. Espanyol — 7 puntos | +3

10. Athletic Club — 7 puntos | +1

11. Racing de Santander — 7 puntos | 0

12. Real Sociedad — 7 puntos | -5

13. Levante — 5 puntos | -2

14. Getafe — 5 puntos | -3

15. Celta de Vigo — 4 puntos | -4

16. Rayo Vallecano — 4 puntos | -6

17. Málaga — 3 puntos | -6

18. Villarreal — 2 puntos | -3

19. Elche — 2 puntos | -7

20. Valencia — 1 punto | -9