Inter de Bogotá, a los pies de James Rodríguez: enorme gesto con Atlético Nacional para el partido en El Campín

Atlético Nacional sigue mentalizado en las actividades del fútbol colombiano con James Rodríguez como su nueva gran estrella. Luego de su presentación oficial, conocer el posible salario que tendría el jugador y romper el mercado de pases, el club verdolaga se concentra en la pelea por el título de Liga y Copa Betplay.

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El calendario no da espera y luego de vencer a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot en partido por la décima fecha, Atlético Nacional enfrentará al inter de Bogotá en juego adelantado por la jornada 13 en el estadio El Campín de Bogotá. La expectativa está por lo alto por el posible debut de James Rodríguez con la camiseta verde.

En la previa del partido en Bogotá, el equipo capitalino mostró toda su disposición para tener a James Rodríguez en El Campín, con el fin de poder tener una taquilla récord y gradas totalmente de verde en lo que sería una presentación histórica con el volante cucuteño como principal atracción.

En las redes sociales del Inter de Bogotá se creó una campaña de expectativa alrededor de James Rodríguez e incita a comprar la boleta para asistir a este compromiso, que se disputará el próximo 16 de septiembre desde las 8:20 p.m.

Inter de Bogotá quiere a James en El Campín Foto: Inter de Bogotá

Para las gradas en la zona occidental, las boletas van desde los 90 mil hasta 120.000 pesos colombianos, mientras que en oriental van desde los 80 mil. Se espera el aforo en su totalidad en el posible debut de James con Nacional en Bogotá.

¿Inter Bogotá vs. Nacional sin James Rodríguez?

Así como Inter de Bogotá adelantaba la campaña con James Rodríguez, en las últimas horas se conoció que el jugador posiblemente no viaje a la capital de la República y su debut tendría más tiempo de espera. Aunque otras fuentes desmienten y si nada extra pasa, el cucuteño se dejaría ver en El Campín.

James Rodríguez en su primer contacto con el Atanasio Girardot como nuevo jugador de Atlético Nacional Foto: Colprensa

No suena descabellado que el capitán de la Selección Colombia tenga su debut en la que se considera la segunda casa del Rey de Copas, en el estadio donde conquistó su primera Copa Libertadores en 1989. Parece que hay un cruce de información, pues el periodista Fernando Calle en Caracol Radio asegura que James no viajará.

Se mantiene hasta este momento: De no pasar nada extraordinario, James Rodríguez estaría disponible para Lucas González ante Inter en Bogotá. https://t.co/sV9Ar4C0kg — Juan David Londoño (@juandl84) September 15, 2026

Pese al informe del comunicador en la cadena radial, fuentes cercanas a Nacional como Pilar Velásquez y Juan David Londoño dicen que el jugador sí está disponible y si nada extraordinario ocurre, viajaría a Bogotá en próximas horas.