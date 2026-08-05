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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: nuevo líder tras triunfos de América e Inter Bogotá

América sonríe, Caldas no pudo en casa e Internacional de Bogotá hizo la tarea.

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Redacción Deportes
5 de agosto de 2026 a las 10:50 p. m.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay luego de los triunfos de América de Cali e Internacional de Bogotá.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay luego de los triunfos de América de Cali e Internacional de Bogotá. Foto: Izq: Colprensa - Santiago Álvarez / Der: Colprensa - Cristian Bayona

Este miércoles, 5 de agosto, se jugaron dos partidos válidos por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Con los resultados, hay un nuevo líder en la competencia.

  • Internacional de Bogotá 1 - 0 Jaguares
  • Once Caldas 0 - 1 América de Cali
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Esta tercer fecha de la Liga BetPlay 2026-ll tendrá varios partidos aplazados para septiembre. De hecho, con el juego entre Once Caldas y América, en Manizales, ya los equipos empiezan a pensar en la cuarta jornada.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali recupera el liderato

América de Cali es el líder de la Liga BetPlay 2026-ll con nueve puntos en tres partidos. Segundo asoma Deportivo Independiente Medellín, con los mismos nueve puntos, pero la mecha tiene mejor diferencia de gol.

Tercero está Llaneros con siete puntos, mientras que desde la cuarta y hasta la sexta casilla asoman Águilas Doradas, Millonarios y Tolima, todos con seis unidades. Los ocho lo cierran Bucaramanga y Once Caldas.

Imagen del juego entre América de Cali y Once Caldas en Manizales.
Imagen del juego entre América de Cali y Once Caldas en Manizales. Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

Por fuera del selecto grupo están Nacional, Cali, Santa Fe y Junior. Es decir que varios históricos del FPC aún deben sumar un mejor puntaje si quieren empezar a pelear por una anticipada clasificación a las fases finales del campeonato.

Los tres coleros en el acumulado son Deportivo Pasto, Jaguares y Boyacá Chicó, que no han podido sumar ni un solo punto en los partidos que han jugado hasta ahora.

Así va la fecha 3 en la Liga BetPlay 2026-ll

Lunes, 3 de agosto de 2026

  • Bucaramanga 1 - 1 Cúcuta

Martes, 4 de agosto de 2026

  • Llaneros 3 - 1 Fortaleza
  • Deportes Tolima 2 - 3 Deportivo Independiente Medellín
  • Millonarios 2 - 0 Deportivo Pasto

Miércoles, 5 de agosto de 2026

  • Internacional de Bogotá 1 - 0 Jaguares FC
  • Once Caldas 0 - 1 América de Cali

Martes, 15 de septiembre de 2026

  • Deportivo Pereira vs. Santa Fe (horario a confirmar por Dimayor)

Martes, 29 de septiembre de 2026

  • Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar FC (horario a confirmar por Dimayor)

Miércoles, 30 de septiembre de 2026

  • 8:00 p.m. Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla