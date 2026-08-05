Tabla de posiciones en Liga BetPlay: nuevo líder tras triunfos de América e Inter Bogotá

Este miércoles, 5 de agosto, se jugaron dos partidos válidos por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Con los resultados, hay un nuevo líder en la competencia.

Internacional de Bogotá 1 - 0 Jaguares

Once Caldas 0 - 1 América de Cali

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Esta tercer fecha de la Liga BetPlay 2026-ll tendrá varios partidos aplazados para septiembre. De hecho, con el juego entre Once Caldas y América, en Manizales, ya los equipos empiezan a pensar en la cuarta jornada.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali recupera el liderato

América de Cali es el líder de la Liga BetPlay 2026-ll con nueve puntos en tres partidos. Segundo asoma Deportivo Independiente Medellín, con los mismos nueve puntos, pero la mecha tiene mejor diferencia de gol.

Tercero está Llaneros con siete puntos, mientras que desde la cuarta y hasta la sexta casilla asoman Águilas Doradas, Millonarios y Tolima, todos con seis unidades. Los ocho lo cierran Bucaramanga y Once Caldas.

Imagen del juego entre América de Cali y Once Caldas en Manizales. Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

Por fuera del selecto grupo están Nacional, Cali, Santa Fe y Junior. Es decir que varios históricos del FPC aún deben sumar un mejor puntaje si quieren empezar a pelear por una anticipada clasificación a las fases finales del campeonato.

Los tres coleros en el acumulado son Deportivo Pasto, Jaguares y Boyacá Chicó, que no han podido sumar ni un solo punto en los partidos que han jugado hasta ahora.

Así va la fecha 3 en la Liga BetPlay 2026-ll

Lunes, 3 de agosto de 2026

Bucaramanga 1 - 1 Cúcuta

Martes, 4 de agosto de 2026

Llaneros 3 - 1 Fortaleza

Deportes Tolima 2 - 3 Deportivo Independiente Medellín

Millonarios 2 - 0 Deportivo Pasto

Miércoles, 5 de agosto de 2026

Internacional de Bogotá 1 - 0 Jaguares FC

Once Caldas 0 - 1 América de Cali

Martes, 15 de septiembre de 2026

Deportivo Pereira vs. Santa Fe (horario a confirmar por Dimayor)

Martes, 29 de septiembre de 2026

Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar FC (horario a confirmar por Dimayor)

Miércoles, 30 de septiembre de 2026