La Selección Colombia tendrá una imponente casa: Revelan nuevas fotografías que sorprenden a Sudamérica

El estadio Metropolitano de Barranquilla avanza a pasos agigantados para ser entregado en los próximos meses como el mejor escenario deportivo del país. El ‘templo’ de la Selección Colombia fue sometido a un cambio extremo para instalarse como una obra maestra del fútbol sudamericano.

Imponente detalle de la Conmebol para Atlético Nacional: se lo entregó y le dijo “bicampeón y máximo ganador”

Joya borrada de la Selección Colombia le marcó golazo al Arsenal: balazo de media distancia

Y es que todo debe quedar bajo los márgenes internacionales debido a la gran cita que tendrá el Metropolitano en el próximo mes de noviembre con la final de la Copa Sudamericana.

Barranquilla se vestirá de gala para recibir el evento de la Conmebol que paralizará al continente. Delegaciones de instituciones públicas y la Federación Colombiana de Fútbol siguen vigilando los trabajos y los tiempos de entrega.

Y es que, luego de la final de la Copa Sudamericana, el ‘Supermetro’ le será entregado a la Selección Colombia como su casa remodelada. Será un imponente estadio que seguramente intimidará a sus rivales en Sudamérica. El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, y su grupo de trabajo, no le pierden de vista a la obra y confían en todos los avances desde la administración de Alejandro Char.

Cabe recordar que las obras se ejecutan bajo los más estrictos estándares internacionales que dicta el fútbol mundial, enmarcados en el proyecto de reinversión y mejora continua promovido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El alcalde ha sido muy enfático en la importancia de esta obra, que espera culminarse en este segundo semestre del año. Foto: Tomada de X @AlejandroChar

En el marco de estas preparaciones, Barranquilla recibió el pasado 3 de agosto la visita técnica de una delegación multidisciplinaria del ente rector continental para vigilar estas obras. Parece que el visto fue bueno por parte de la Conmebol y se espera que a mediados de noviembre el estadio sea entregado para preparar el evento de la Copa Sudamericana.

Avanzan las obras en el Metropolitano Foto: FCF

La agenda de trabajo, que inició el lunes, culminará este jueves 6 de agosto y tiene como eje central inspeccionar los avances físicos del escenario deportivo para planificar las garantías logísticas necesarias de cara al evento.

La Conmebol vigila las obras en el Metropolitano

La comisión de la CONMEBOL estará varios días en la ciudad de barraquilla y cuenta con la participación de representantes técnicos de las siguientes áreas:

Seguridad

Operaciones

Competiciones

Salud

Transporte

Broadcast (Transmisión de TV)

Prensa

Legal

Redes sociales

Marketing

En esta ocasión, el tema de conexiones y logística es el que está siendo revisado, que deberá pasar por registros muy estrictos de calidad y aplicar correcciones o mejoras tecnológicas de ser necesario.

Avanzan las obras en el Metropolitano Foto: FCF

Vale resaltar que funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, delegados de la Federación Colombiana de Fútbol y el equipo de ingenieros del consorcio constructor a cargo de las reformas son quienes conforman las mesas de trabajo e inspección del estadio.

Con esta nueva jornada de supervisión, según comunicado de la FCF, “se ratifica el compromiso conjunto entre la CONMEBOL, la administración local y la FCF para entregar un escenario a la altura del fútbol sudamericano”.