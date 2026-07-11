Ramón Jesurún recorre el estadio Metropolitano de Barranquilla con el alcalde Char: “Igualando los estándares del fútbol mundial”

Este sábado, 11 de julio, se conoció que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, junto a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, recorrieron las obras de remodelación que adelantan en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. En este nuevo escenario deportivo podrán ingresar 65.000 aficionados.

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“Maravillosa sensación. Estuve hace unos 60 días y lo que veo hoy es algo sensacional. El trabajo, la dinámica, la alegría de los obreros. Esto no es solo una herramienta para Barranquilla, es una herramienta para el país. Es extraordinario que empecemos a remodelar nuestros estadios de esta manera. Los estándares de comodidad y confort han subido en el mundo y Barranquilla lo va a igualar. Así es como se maneja el espectáculo del fútbol moderno”, dijo Jesurún.

Para el máximo representante del fútbol profesional colombiano, es necesario que este tipo de obras se puedan replicar en otros estadios del país.

“La verdad, estoy muy contento. Ojalá se imite en otras partes del país; con todo el respeto y con toda la humildad lo digo, porque cada día hay más aficionados al fútbol y los aficionados al fútbol están creciendo en una proporción muy alta en comparación con la capacidad que tienen los estadios. Entonces tenemos que tratar de lograr un equilibrio muy pronto para que todo el que quiera ir a un partido de fútbol tenga acceso a él”, agregó.

Se adelantan las obras en la silletería del recinto, como se observa, los colores serán azul, blanco y rojo. Foto: X @AlejandroChar

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Charo, sostuvo que la ciudad ha respondido a lo que está exigiendo el fútbol a nivel mundial.

“No podíamos ser inferiores a este reto. La Selección está aquí hace más de 15 años porque Ramón lo propuso. Aquí está Barranquilla respondiéndote con ingeniería, con rapidez, como lo exigen los estándares internacionales”, dijo el mandatario de los barranquilleros.

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Char recordó además que Barranquilla fue designada para albergar la final única de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre, y que las obras del supermetro garantizan que la ciudad esté a la altura de ese evento histórico para el país.