‘Corremitierra’ llega a Barranquilla en su novena edición: autoridades esperan dinamización de la economía

Barranquilla y el departamento del Atlántico serán nuevamente epicentro del turismo deportivo que hoy está revolucionando a Colombia. Este próximo 2 de agosto llega la novena edición de la carrera ‘Corremitierra’, una competencia que reunirá a competidores de todas las regiones del país.

Unas 10.000 personas participarán este domingo 26 de noviembre en ‘Corremitierra’ en las calles de Bogotá

Las autoridades esperan que con la llegada de este evento la economía local se pueda dinamizar y las personas puedan ofrecer sus productos, lo que se convierte en una ventana de la ciudad para toda Colombia.

“El impacto va más allá del ámbito deportivo, ya que ha contribuido a dinamizar sectores clave de la economía local, como el turismo, el comercio, el entretenimiento y la industria del bienestar. Además, ha generado empleo, impulsando el emprendimiento y promoviendo hábitos de vida saludable en miles de personas que han encontrado en el running una herramienta de transformación personal”, precisa un comunicado de prensa emitido por los organizadores.

El Eje Cafetero también tuvo su carrera. Foto: Corremitierra experiencia Panaca

Cristy Martínez, directora de este evento, explicó que, más allá de una carrera, buscan poder integrar a la familia.

“Esta es la novena versión de Corre mi Tierra Barranquilla en estos once años que llega. Llevamos viniendo a esta ciudad que nos fascina. Dos años nos tuvimos que detener por la pandemia, pero hemos estado aquí desde 2016 y cada año vienen más personas, no solamente los participantes de Barranquilla, que ya quieren muchísimo el evento, sino también participantes de diferentes ciudades del país”, indicó.

El comunicado oficial resalta que Barranquilla volverá a reunir miles de participantes nacionales e internacionales, quienes recorrerán las distancias de 5, 10, 15 y 21 kilómetros en un evento que busca combinar deporte, recreación y encuentro ciudadano.

Por su parte, Jorge Andrés Orozco indicó que “el Mundial nos recordó el poder que tiene el deporte para unir, emocionar e inspirar a millones de personas. En esta carrera, este 2 de agosto, queremos dar continuidad a esa pasión a través de nuestra campaña ‘Todo lo que necesitas es correr’”.

Panorámica del Gran Malecón. Foto: Cortesía - Alcaldía de Barranquilla

La organización informó que la entrega de kits se realizará el 31 de julio y 1 de agosto en el estadio Edgar Rentería, mientras que la competencia tendrá como punto de salida y llegada el Gran Malecón del Río.

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Los corredores podrán escoger entre cinco colores de camiseta, recibirán una medalla exclusiva diseñada para Barranquilla y conocerán a Lionela, el nuevo personaje que acompañará la jornada deportiva.

“Muchas personas nos dicen que esta carrera llegó a sus vidas cuando atravesaban momentos difíciles: porque habían perdido el trabajo, pues estaban pasando por una separación o por una depresión”, sostuvo.