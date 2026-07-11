Barranquilla acelera hacia la IndyCar: alcalde Char confirma avances en el trazado del circuito

En Barranquilla siguen trabajando con el fin de poder ser sede de una de las competencias automovilísticas del mundo. El anuncio lo hizo el mismo alcalde Alejandro Char, quien confirmó que la administración distrital ya trabaja de manera conjunta con el equipo organizador de la IndyCar en la planificación del evento y en la definición del trazado que recorrerán los monoplazas.

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A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que la ciudad ya comenzó a “calentar motores” para este proyecto de talla internacional y resaltó los avances que se vienen desarrollando.

“Barranquilla calienta motores para la IndyCar. Junto con el equipo organizador de la competencia, trabajamos en los preparativos y la definición del trazado de este gran proyecto que se viene para nuestra ciudad”, manifestó el alcalde Alejandro Char.

El mandatario señaló que la realización de este evento representa una oportunidad para seguir posicionando a Barranquilla como un destino capaz de albergar competencias y espectáculos deportivos de alcance mundial.

“Barranquilla sigue demostrando que está lista para recibir eventos de talla internacional y abrirle las puertas a nuevas oportunidades para el deporte, el turismo y el desarrollo”, afirmó Char.

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La administración distrital considera que la llegada de la IndyCar fortalecería la proyección internacional de la capital del Atlántico, además de generar un importante movimiento económico gracias a la llegada de pilotos, equipos, patrocinadores, turistas y aficionados provenientes de diferentes regiones y países.

Con el avance en la planeación y la definición del circuito, Barranquilla continúa consolidando su apuesta por convertirse en un escenario para grandes eventos deportivos, impulsando sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y los servicios, mientras fortalece su imagen como una ciudad preparada para recibir competencias de nivel mundial.