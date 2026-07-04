La creciente preocupación por la situación de seguridad en Barranquilla llevó al alcalde Alejandro Char a sostener una conversación con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, con quien acordó una reunión la próxima semana con el fin de abordar la problemática que afecta a la ciudad.

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A través de su cuenta de X, el mandatario distrital informó que le manifestó al presidente electo la preocupación por los recientes hechos de violencia e intimidación que se han registrado en la capital del Atlántico.

“Acabo de conversar con el presidente electo De La Espriella y le manifesté nuestra preocupación por la situación de inseguridad que vive Barranquilla.”

Según Char, durante la conversación acordaron reunirse los primeros días de la próxima semana para analizar la situación y definir acciones conjuntas.

“Acordamos reunirnos en los primeros días de la próxima semana para abordar este tema como la principal prioridad.”

El alcalde expresó además su confianza en que el respaldo del nuevo Gobierno nacional permita fortalecer la lucha contra la criminalidad.

“Estoy seguro de que, con el apoyo del Gobierno nacional, Barranquilla por fin dejará de sentirse sola en la lucha por la seguridad de sus ciudadanos.”

Horas antes de revelar esa conversación, Char había enviado otro mensaje a los barranquilleros en el que reconoció la preocupación que existe por las amenazas e intimidaciones atribuidas a grupos criminales contra comerciantes y vendedores ambulantes.

En ese pronunciamiento aseguró que el distrito reforzó las medidas de seguridad y mantiene un trabajo coordinado con las autoridades metropolitanas y departamentales para enfrentar la situación.

El mandatario también pidió a la ciudadanía mantener la calma, evitar la difusión de rumores en redes sociales y denunciar cualquier hecho sospechoso a través de los canales oficiales.

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Finalmente, reiteró que la cooperación entre las autoridades y la comunidad será clave para superar la crisis de seguridad y aseguró que todos los esfuerzos de la administración seguirán enfocados en proteger a las familias barranquilleras.

“Tengan la certeza de que todos nuestros esfuerzos seguirán orientados a garantizar el bienestar y la seguridad de cada una de nuestras familias. ¡Esta terrible noche pronto acabará!”