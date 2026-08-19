Ministros y directores revelan cómo recibieron el Estado tras el gobierno Petro en ‘El libro de la verdad’: esta es la cruda radiografía, sector por sector

Uno de los capítulos de El libro de la verdad reúne los balances elaborados por ministros y directores de entidades sobre el estado en que recibieron sus respectivos sectores tras la salida del gobierno de Gustavo Petro.

Los informes de empalme consolidan datos sobre contratación, presupuesto y capacidad institucional. La radiografía trazada por los nuevos jefes de las carteras y entidades es preocupante.

Estos son los hallazgos más impactantes, sector por sector, sobre lo que dejó el gobierno Petro:

Agricultura y desarrollo rural

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aseguró que la reforma agraria de Gustavo Petro fue, en gran medida, “una operación de maquillaje estadístico”.

Aunque se reportó la entrega de 351.463 hectáreas mediante el Fondo de Tierras, solo 98.148 cuentan con registro pleno ante Instrumentos Públicos, que corresponde solo al 7 % de la meta planteada en el cuatrienio.

Por otro lado, otras 206.273 hectáreas fueron entregadas provisionalmente. Según Dangond, hay campesinos que creen tener tierra propia, “pero que en realidad no tienen un título que los respalde legalmente”.

Ambiente y desarrollo sostenible

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, reportó que Colombia “perdió más de 435.000 hectáreas de bosque entre 2022 y 2025, más del 60 % en la Amazonía”.

Y dijo que solo en 2024, la deforestación aumentó un 43,4 % y se multiplicó por 2,5 dentro de los parques nacionales.

Por otro lado, aseguró que la contratación directa por prestación de servicios pasó de 142 contratos por 2.121 millones de pesos en 2022 a 1.199 por 83.583 millones en 2025. Además, contó que el Fondo para la Vida y la Biodiversidad ejecutó, en promedio, apenas el 16,5 % anual de sus recursos.

Ciencia

La ministra de Ciencia, Claudia Benavides, aseguró que recibió el sector en “parálisis estructural”.

La ejecución de las regalías para ciencia estaba por debajo del 7 %. Según el informe, de 407 proyectos radicados en 2026, solo uno había sido aprobado, por 630.000 millones de pesos y con observaciones de la Procuraduría.

Además, 109.000 millones de pesos para investigación en salud permanecían con una ejecución del 0 %. El presupuesto presentado por el Gobierno Petro para 2027 también dejó a la cartera sin recursos de inversión, frente a los 555.349 millones solicitados.

El presidente entregó el 'Libro de la Verdad' al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco; a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; y al contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas. Foto: Presidencia de la República de Colombia

Comercio, Industria y Turismo

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, reportó 11.245 contratos por 5,81 billones de pesos pendientes de liquidación. Cerca del 70 % de ese valor, equivalente a aproximadamente 4 billones, está concentrado en la propia cartera.

El caso más llamativo es el de 88 embarcaderos fluviales que fueron fabricados, pero solo cinco quedaron instalados y en funcionamiento. Los otros 83 no tenían licencias, permisos ambientales ni vías de acceso, situación en la que la Contraloría estimó un presunto detrimento de más de 23.000 millones de pesos.

Cultura

Paola Holguín, ministra de Cultura, señaló que entre 2022 y 2026 la cartera comprometió cerca del 99 % de su presupuesto cada año, pero solo ejecutó entre el 60 % y el 78 %, una brecha acumulada de 1,3 billones de pesos.

A junio de 2026, el Programa Nacional de Estímulos tenía 35.810 millones apropiados y cero pesos obligados.

La contratación también se disparó, de acuerdo con ‘El libro de la verdad’. Los contratistas pasaron de 500 a 934, un incremento del 86,8 %. Además, solo 20 de los 2.747 proveedores concentraron el 48,5 % del valor contratado por el ministerio.

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Defensa

General Mora El libro de la verdad Foto: SEMANA

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, asegura que recibió “una Fuerza Pública con las alas cortadas”.

Según el documento, el Ejército enfrenta un déficit presupuestal de 14 billones de pesos; solo ocho de sus 19 helicópteros MI-17 están operacionales, y 18 de los 49 UH-60 permanecen fuera de servicio.

En la Fuerza Aeroespacial, 131 de 386 aeronaves no están operacionales y apenas el 52 % está disponible para volar. Por otro lado, la Policía Nacional tiene un faltante de 1,7 billones de pesos para cubrir sus gastos de personal.

Deporte

La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, encontró que los apoyos mensuales a los atletas solo estaban financiados hasta agosto de 2026.

El programa Atleta Excelencia tenía recursos hasta septiembre y Glorias del Deporte, hasta noviembre. Además, el sector acumulaba deudas con deportistas por 29.400 millones de pesos e incentivos pendientes para medallistas por cerca de 21.000 millones.

Educación

Viviane Morales, ministra de Educación, advirtió que la cartera adelantaba actuaciones para comprometer cerca de 7 billones de pesos del Fondo de Infraestructura Educativa, mediante un esquema distinto al vigente y sin selección competitiva.

Además, según el documento, más de 860.000 estudiantes estaban en riesgo por retrasos en el Programa de Alimentación Escolar.

Hacienda

En Hacienda, el ministro Miguel Gómez encontró una caja de 16 billones de pesos, frente al rango histórico de entre 30 y 40 billones, con una proyección de apenas 7,1 billones al cierre de 2026.

El déficit fiscal llegó al 6,4 % del PIB y la deuda fue colocada a tasas de entre el 13 % y el 15 %, las más altas de los últimos años.

Prosperidad Social

Prosperidad Social Colombia mayor El libro de la verdad Foto: Adobe Stock

Sandra Suárez, directora de Prosperidad Social, advirtió que los recursos de Colombia Mayor previstos para todo 2026 se agotaron en julio, dejando sin respaldo cinco ciclos de pago para tres millones de beneficiarios.

Además, el proyecto central de reparación a las víctimas apenas registraba una ejecución del 3,28 %. El 98,1 % del valor contratado por el sector se adjudicó mediante modalidades distintas a la licitación pública o los procesos competitivos.

Interior

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, alertó que los recursos para escoltas, vehículos, dotación y viáticos de la UNP, equivalentes al 80 % de su presupuesto, se agotan entre agosto y septiembre de 2026, cuando también vencen cuatro contratos de protección.

Además, recibió bajo incertidumbre jurídica un convenio directo por 255 millones de euros con la Casa de la Moneda de Portugal para producir pasaportes, sin un plan de transición en caso de que el modelo sea suspendido.

Justicia

El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló que el 41,4 % de los reclusos duerme en el piso, mientras se autorizaron desembolsos por obras carcelarias que no existían.

La revisión identificó 119 hallazgos y un presunto detrimento superior a 82.700 millones de pesos por proyectos suspendidos, mientras el hacinamiento llegó al 28 % en establecimientos de reclusión y al 95,5% en los centros de detención transitoria.

Minas y Energía

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, encontró que Colombia pasó de un superávit de energía firme cercano al 2 % en 2022 a un déficit del 4,4 % en 2026.

Solo entró en operación el 15,5 % de la nueva generación esperada y las reservas probadas de gas quedaron reducidas a 5,9 años, con riesgo de déficit nacional desde febrero de 2027.

Dapre

Carlos Andrés Ríos, director del Dapre, reportó que el sector Presidencia recibió apropiaciones por 18,49 billones de pesos entre 2022 y 2026, pero solo pagó 2,79 billones, una ejecución del 15,1 %.

La UNGRD concentró el 82,8 % de esos recursos y registraba 856.289 millones girados anticipadamente, además de 240.766 millones pendientes de reintegro por convenios vencidos.

Relaciones Exteriores

Omar Bula El libro de la verdad Foto: SEMANA

El canciller Omar Bula aseguró que la red diplomática creció sin garantizar su sostenibilidad. Durante el gobierno Petro se abrieron 11 embajadas y diez consulados, mientras el Fondo Rotatorio quedó con un déficit de 168.425 millones de pesos.

Sin una adición presupuestal, no tendría recursos desde agosto de 2026 para pagar arrendamientos y sostener las sedes en el exterior.

Salud

La ministra de Salud, Ana María Vesga, encontró que ocho EPS habían sido intervenidas, con 27,8 millones de afiliados, pero seis continuaban bajo esa medida sin mejoras estructurales.

Entre 2022 y 2026, estas entidades acumularon más de 1,5 millones de quejas, incluidas 645.794 por medicamentos no entregados, mientras la cartera de las IPS frente a las EPS activas creció un 164 %, hasta alcanzar los 40,2 billones de pesos.

TIC

La ministra TIC, Alexandra Falla, encontró que, de los 63 centros PotencIA proyectados, el avance físico reportado a abril de 2026 era de apenas el 2,09 %, con obras paralizadas por fallas de planeación, problemas prediales y falta de licencias.

Además, entre el primero y el 6 de agosto se registraron 230 contratos nuevos en RTVC e Inravisión, junto con adiciones contractuales que, según el informe, requieren explicaciones.

Trabajo

La ministra del Trabajo, Natalia López, sostuvo que tres decretos expedidos en 2026 regularon asuntos que habían sido descartados de la reforma laboral, lo que evidenciaría un exceso de la potestad reglamentaria.

Además, la Contraloría no feneció la cuenta fiscal del Sena y reportó incorrecciones presupuestales por 324.829 millones de pesos.

Transporte

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, reportó que la ejecución de la inversión cayó del 76,5 % en 2023 al 37,3 % en 2025.

Ese año, más de 7,6 billones de pesos dejaron de convertirse en infraestructura y el programa Caminos Comunitarios alcanzó solo 4.087 de los 33.102 kilómetros fijados como meta.

Vivienda

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, reveló que las iniciaciones de vivienda nueva disminuyeron un 29,5 % y las de interés social cayeron un 52,6 %, según cifras preliminares.

Fonvivienda, además, tenía comprometidos 1,43 billones de pesos, pero solo había formalizado como pago exigible el 15,11 % de esos recursos.