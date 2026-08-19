María Fernanda Cabal destroza al gobierno de Gustavo Petro tras ‘El libro de la verdad’, habla de La Guajira y arremete contra Fecode y los maestros

La exsenadora María Fernanda Cabal destrozó al gobierno del expresidente Gustavo Petro luego de conocer el contenido de El libro de la verdad que realizó el equipo de empalme de Abelardo De La Espriella y que terminó por desnudar una escandalosa contratación y otros presuntos hechos irregulares del gobierno del presidente Gustavo Petro en la recta final de su mandato.

Cabal hizo varias preguntas a Petro, entre ellas: “Expresidente, ¿qué hicieron con el Fomag? 9.305 solicitudes de pensión revisó la Contraloría General en 2025. Solo 2.034 se pagaron a tiempo. 2.857 maestros esperaron entre uno y dos años, 39 esperaron hasta seis, y 12 llevan más de siete años esperando lo que ya se ganaron. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), ni un paro, ni un comunicado, ni una marcha por ellos”.

Abelardo De La Espriella presentó el Libro de la Verdad en el día de la lucha contra la corrupción Foto: Fotomontaje SEMANA

Y lo plantea de esa forma porque la Federación Colombiana de Educadores financió la campaña presidencial de Petro en el 2022 y no acudió a la crítica contra el pasado gobierno, pese a que muchas de sus decisiones afectaron a los maestros del país.

María Fernanda Cabal expuso los puntos del informe que más le preocuparon, entre ellos, la bomba de tiempo fiscal y la deuda contratada a las tasas más altas de la historia.

“A los comunistas no les alcanza la plata”, afirmó la excongresista.

La exsenadora María Fernanda Cabal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Y siguió: “Gustavo Petro endeudó al país a tasas del 13 % y 15 %, las más altas de la historia reciente y programó los vencimientos para 2026, 2029 y 2030. Aquí la Contraloría debe investigar a fondo el detrimento patrimonial”.

También se refirió a lo que El libro de la verdad llamó “el engaño de la reforma agraria” y que apuntó a que el gobierno saliente entregó hectáreas de tierra sin títulos registrados y pagó casi un billón de pesos por predios que el Estado no logró registrar.

A juicio de Cabal, “Petro entregó 206.273 hectáreas sin título registrado. No les dio tierra a esos campesinos, les dio una foto, titulares en la prensa. La ANT pagó $ 979.003 millones por 537 predios de la SAE. Al 22 de junio de 2026, tres tenían escritura registrada a favor de la Nación. Tres de 537″.

La estructuración de la compra de un escudo antidrones también tiene en jaque al pasado gobierno con los organismos de control. La compra alcanza los 6.3 billones de pesos y, según El libro de la Verdad tiene varias alertas.

Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Fabio Alberto Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Claudia Benavides Salazar, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Paola Holguín, ministra de Cultura. Mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa Nacional. Juliana Gutiérrez Zuluaga, ministra del Deporte. Viviane Aleyda Morales Hoyos, ministra de Educación Nacional. Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público. Sandra Suárez Pérez, directora general del Departamento para la Prosperidad Social. Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior. Iván Alfonso Cancino González, ministro de Justicia y del Derecho. María Nohemí Arboleda Arango, ministra de Minas y Energía. Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Omar Nicolás Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores. Ana María Vesga Gaviria, ministra de Salud y Protección Social. Alexandra Falla Zerrate, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Natalia Eugenia López Fuentes, ministra del Trabajo. Elsa Margarita Noguera, ministra de Transporte. Jaime Andrés Beltrán Martínez, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Foto: SEMANA

“Entre abril de 2024 y noviembre de 2025 hubo 382 ataques con drones contra la Fuerza Pública y eso dejó a más de 282 personas afectadas. La respuesta del gobierno Petro fueron equipos que detectan a 300 metros cuando se exigían 2.000. Y un proyecto de $ 6,3 billones con alertas de la Contraloría sobre reducción de oferentes”, describió Cabal.

Además, dijo que en el gobierno Petro destinaron $ 2,2 billones “de afán” para comprometer obras hospitalarias sin un solo estudio previo.

“No hubo plata para pagarles a quienes sí estaban atendiendo enfermos. Esa fue la escala de prioridades del gobierno socialcomunista que deberá responder ante la justicia”, manifestó.