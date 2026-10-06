Presidencia desmiente al alcalde de Sincelejo y aclara escena con Abelardo De La Espriella

Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, se pronunció sobre las más recientes declaraciones que emitió el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien protagonizó un polémico episodio con Abelardo De La Espriella durante el pasado viernes en el municipio de Coveñas.

Como se recordará, el jefe de Estado encaró al mandatario local y lo acusó de corrupción mientras se desarrollaba un consejo de seguridad. La escena quedó registrada en una grabación, divulgada por el propio Gobierno, que ha generado múltiples interpretaciones.

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En ese video, se le escuchó a Abelardo De La Espriella cuestionar las actuaciones del alcalde y sembró dudas sobre la capacidad que tendría para administrar recursos públicos, pues citó que tiene varias deudas pendientes con la justicia por aparentes hechos irregulares.

Yahir Acuña, después de que se revelaran las imágenes del reclamo del primer mandatario, acudió a las redes sociales para suministrar su versión y defender su inocencia, pues no están en firme los 13 procesos judiciales ante la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: Alcaldía de Sincelejo/Presidencia

Además de defenderse, Acuña denunció que no tuvo la oportunidad de refutar la tesis del presidente durante el consejo de seguridad y que, supuestamente, un civil armado lo habría intimidado durante el desarrollo del evento. Frente a esto, se pronunció el director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Carlos Ríos detalló que en ningún momento se trató de amenazar al alcalde de Sincelejo, que los hombres armados hacen parte del esquema de protección del jefe de Estado y que su ubicación por el salón fue estratégica para cuidar al presidente.

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“El presidente, por sus condiciones propias de su cargo y su nivel de riesgo, cuenta permanentemente con un esquema de protección y con protocolos que se aplican en todos sus desplazamientos, reuniones y eventos oficiales. Ese día, había personal de seguridad distribuido en diferentes lugares del salón, no exclusivamente detrás del alcalde, nadie fue ubicado allí para intimidarlo, amenazarlo o ejercer presión sobre él”, comentó la mano derecha de Abelardo De La Espriella.

Él también agregó: “Otra cosa es que la reacción del alcalde ante la solicitud de pulcritud del presidente sea la de victimizarse sin razón. La conversación fue franca y directa, como suelen ser las reuniones del presidente, pero se desarrolló dentro de un escenario institucional y con las condiciones habituales de seguridad”.

La escena del primer mandatario sigue en tendencia en Colombia y diversos sectores políticos han reaccionado al cara a cara con el alcalde de Sincelejo, quien tiene la lupa de la justicia encima por presuntos hechos de corrupción y el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al igual que aparentes casos ilegales que habría cometido en su paso por la Cámara de Representantes.