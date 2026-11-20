El escándalo que generó que la congresista Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, haya falsificado los diplomas de sus estudios, generó que desde la colectividad algunos de sus integrantes solicitaran que todos los miembros de la bancada presenten sus certificados laborales y de estudios.

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“Que se le exija a toda la bancada, sin excepciones, la entrega pública y completa de sus hojas de vida junto con todos los documentos y certificados que respalden sus estudios y su experiencia”, dijeron.

Los congresistas solicitaron que haya un mecanismo transparente que contraste y verifique lo que presente cada uno de los integrantes de la bancada para determinar que no haya títulos inflados o experiencias que no existen o que tienen inconsistencias.

Además, mencionaron que si se encuentra que algunos no han sido fieles a esa información, deberían ser sancionados. “Si se comprueba que alguien engañó al partido y a sus electores, debe haber consecuencias reales y sanciones contundentes. La impunidad interna solo pudre el proyecto y nos quita autoridad moral frente al país”, aseguraron.

De otro lado, destacaron que es importante que el Comité de Ética del partido le explique al país los filtros que tuvieron en el proceso en las pasadas elecciones y cómo se validaron los documentos de quienes aspiraron para representarlos. Reconocieron que esta vez fallaron y que eso no puede volver a pasar.

La representante Luz Verónica Estrada fue cuestionada dentro de su misma colectividad. Foto: Foto publicada por Luz Verónica Estrada en su cuenta de Facebook

“Tenemos que cerrarles la puerta a la improvisación y al engaño. Necesitamos filtros serios para que nunca más volvamos a tener un escándalo de falsedad entre nuestras filas. No podemos permitir que los errores o las mentiras de unos pocos manchen el trabajo honesto de miles de bases que se parten el lomo defendiendo este proyecto en los territorios”, señalaron.

Los congresistas, entre los que están los representantes Laura Daniela Beltrán, más conocida como Lalis, Daniel Mauricio Monroy, Hernán Muriel y Walter Chaparro, ‘Wally’, dijeron que hacen esta petición como integrantes del Pacto Histórico, pero también como ciudadanos que le apostaron al proyecto del petrismo.

“No podemos olvidar de dónde venimos. El lugar que hoy ocupa el Pacto Histórico, siendo el partido más grande del país, no es un regalo ni una casualidad electoral, es el resultado de décadas de luchas históricas de la izquierda”, dijeron.

Quienes hicieron esta petición consideran que los títulos falsos de Estrada son una falta de responsabilidad ética interna. “No nos eligieron para justificar lo injustificable bajo la excusa de que ‘los otros lo hacían peor’”, aseguraron.

Toda la polémica se generó porque se encontró que la congresista Estrada habría falsificado su diploma como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional.