El expresidente Gustavo Petro desató una nueva polémica por lo que dijo en Cali durante la jornada de manifestaciones que se llevó a cabo este jueves, 19 de noviembre, contra el Gobierno y el presidente Abelardo De La Espriella, quien no dudó en responderle.

“La movilización debe ser ya, permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el Gobierno actual ilegítimo; quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”, comentó. Desde muchos sectores, relacionan sus palabras con una insinuación a un golpe de Estado.

Héctor Olimpo Espinosa, senador del Partido Liberal, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, dijo cuál cree que es el problema que tiene el exjefe de Estado y cuál sería su verdadero objetivo.

Expresidente Gustavo Petro. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

“Yo no tengo dudas de que muchas de las cosas que dice el presidente Abelardo son ciertas; me da tristeza que eso lo tenga que resolver la justicia extranjera por la incapacidad institucional nuestra”, comentó.

El congresista fue más allá y, a la hora de referirse a Petro, dijo cuál cree que es el problema más grande que tiene: el sesgo.

Petro responde al presidente De La Espriella tras pedir investigación de Estados Unidos. Vuelve a referirse al golpe de Estado

Para argumentar su idea, Olimpo Espinosa explicó que para el exmandatario y para quienes lo rodean hay “fraudes buenos y fraudes malos, hay robos buenos y malos, corrupción buena y mala”.

En ese sentido, puso de ejemplo la forma en la que el hoy líder de la oposición señala a Abelardo De La Espriella como un presidente ilegítimo y asegura que hubo fraude en las elecciones, pero al mismo tiempo guarda silencio sobre el llamado voto fusil. “No ha mencionado. (…) De eso nunca habla”, recordó.

Al extender su idea, mencionó cuál cree que es el objetivo de Petro al no decir nada de este tema: “Él es un sofista, no le interesa buscar la verdad, lo que le interesa es persuadir y si para hacerlo tiene que engañar, entonces engaña”.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

“Petro no anda en la búsqueda de la verdad, ni de la democracia, ni de la justicia, ni del bien para Colombia; él está en pos de sus intereses personales y políticos, y a favor de sus compadres ideológicos”, agregó.

Abelardo De La Espriella describe a Petro: “Degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal ejemplo”

Todo esto es lo que genera, desde su perspectiva, ese sesgo que tiene el expresidente. Además, el militante del Partido Liberal sostuvo que en el caso del exjefe de Estado hay “impunidad” debido a que en Colombia, según él, se tiene un “régimen de impunidad presidencial”.

“No es posible que un presidente haya cometido tantas faltas evidentes y no se haya tenido ni una sanción disciplinaria o penal. Hay unas omisiones enormes de quienes tenían esa responsabilidad”, apuntó.

Una muestra de esto, dijo Olimpo Espinosa, fue lo que hizo Petro durante la campaña presidencial, en la que en repetidas oportunidades les pedía a los colombianos que votaran por Iván Cepeda, que era su candidato.

Esta situación tuvo que terminar en una sanción contra el expresidente, pero fue algo que no sucedió. “Si eso lo hubiese hecho un alcalde o un gobernador, lo suspenden inmediatamente”, expresó.

“Ahí tenemos un gran problema en nuestras instituciones que nosotros tenemos que resolver en democracia, no podemos esperar a que Estados Unidos venga a resolvernos nuestros problemas”, complementó.