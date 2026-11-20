El jueves se registró una nueva jornada de marchas convocadas por el expresidente Gustavo Petro en contra del actual Gobierno del mandatario Abelardo De La Espriella.

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Varias voces políticas señalaron que las movilizaciones no tuvieron el impacto que esperaba el petrismo. Sobre esas protestas se conoció un pronunciamiento de una de las funcionarias de confianza del presidente Abelardo.

Se trata de Clara Lucía Sandoval, quien es la gerente de Bogotá designada por el mandatario colombiano. La funcionaria, por medio de su cuenta personal de X, entregó su veredicto sobre las marchas promovidas por Petro.

“Petro perdió el poder y perdió las calles. Hoy, en una convocatoria deslucida, terminó alentando un golpe de Estado contra el presidente De La Espriella. ¡Muy grave!”, expresó en sus redes sociales.

Y agregó: “Se quedó atrapado en su personaje de ‘revolucionario’ setentero y va camino a la irrelevancia”.

Frente a las declaraciones que dio el expresidente Gustavo Petro desde Cali, en donde hizo un llamado a las calles, el mandatario De La Espriella lo paró en seco y dio una fuerte declaración en la Casa de Nariño en defensa de la democracia.

“Desde aquí hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial de los Estados Unidos. El gobierno de Petro fue una empresa criminal”, aseguró el mandatario, quien luego dijo que Estados Unidos tiene la competencia para “investigarlo y encarcelarlo”, afirmó el jefe de Estado.

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Y finalmente expresó Petro: “No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya, permanente y cada vez más amplia. Es la movilización masiva la que lleva a cambiar ya el gobierno actual ilegítimo. Quizás no hay que esperar el voto. Hay que actuar en las calles de inmediato”.