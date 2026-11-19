El presidente Abelardo De La Espriella no ahorró calificativos en contra del expresidente Gustavo Petro por las manifestaciones convocadas por la oposición para este jueves, 19 de noviembre.

Abelardo De La Espriella le envía mensaje a Gustavo Petro tras movilizaciones: “Con la democracia y con Colombia no se metan”

En su discurso, le solicitó a las autoridades de Estados Unidos que investiguen a fondo al gobierno del expresidente por hechos de corrupción y narcotráfico.

“Al señor Petro y al señor Cepeda les encanta el poder pero no les gusta la democracia. Recibimos un país golpeado por la inseguridad con unas finanzas públicas profundamente deterioradas, escándalos de corrupción que deben ser esclarecidos por la justicia”, cuestionó De La Espriella.

El mandatario criticó al gobierno de su antecesor, porque según él, se apropiaron de los recursos del Estado y deben responder por esos actos, sin importar sus cargos o el poder de influencia.

“Desde aquí hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta de delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial de los Estados Unidos. El Gobierno de Petro fue una empresa criminal”, criticó el mandatario.

De La Espriella dijo que el mandato de la izquierda se habrían transgredido leyes y disposiciones internacionales por lo que Estados Unidos tendría competencia para investigar esos hechos. “Hay competencia para investigarlo y ojalá encarcelarlo”, dijo el presidente.

En su discurso, De La Espriella se fue de frente contra Petro por convocar a las movilizaciones de este jueves. “Con la democracia y con Colombia no se metan”, afirmó. Y no ahorró calificativos en contra de su opositor: “amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad, me tiene sin cuidado lo que el señor diga de mí”.

De La Espriella aclaró que no permitirá que se afecte la democracia del país y reiteró que fue elegido para defenderla.

“Que Petro y Cepeda me critiquen, que sus seguidores me ataquen, me tiene sin cuidado, no tienen autoridad moral para absolutamente nada, pero, como les digo, no voy a aceptar que atenten contra la democracia y la institucionalidad o que promuevan un golpe de Estado”, aseguró De La Espriella.

El presidente agregó que “al señor Petro y al señor Cepeda les encanta el poder, pero no les gusta la democracia” y reclamó, porque según él, fueron quienes se apropiaron de los recursos públicos, por lo que considera que deben responder por esos hechos.