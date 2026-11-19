El presidente Abelardo De La Espriella informó sobre lo sucedido en las manifestaciones convocadas por la oposición que se desarrollaron este 19 de noviembre. Según dijo el mandatario, se registraron 12 hechos en los que tuvo que intervenir la fuerza pública.

De La Espriella aprovechó para responderle a Gustavo Petro. “Con la democracia y con Colombia no se metan”, dijo. El mandatario hizo varios calificativos sobre Petro: “amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad, me tiene sin cuidado lo que el señor diga de mí”.

De La Espriella agregó que no aceptará que Petro “atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o que pretenda destruir a Colombia”. “Como lo hizo cuando fue guerrillero.

Abelardo De La Espriella informó la captura de alias Blue, quien cometió actos vandálicos encapuchada en las manifestaciones

El presidente dijo que, más allá de los ataques personales que el exmandatario ha hecho en su contra, lo que le preocupa es el país y la democracia. “Aquí estoy yo para evitarla”, mencionó.

“Que Petro y Cepeda me critiquen, que sus seguidores me ataquen, me tiene sin cuidado, no tienen autoridad moral para absolutamente nada, pero, como les digo, no voy a aceptar que atenten contra la democracia y la institucionalidad o que promuevan un golpe de Estado”, reclamó el presidente.

El mandatario dijo que su gobierno no llegó al poder por las armas, en una clara pulla al expresidente. “Llegué a la Presidencia porque cerca de 13 millones de colombianos me entregaron un mandato democrático para cambiar el rumbo de la patria. Ese mandato no me pertenece a mí, sino al pueblo colombiano, y tengo el deber constitucional de hacerlo respetar, honrarlo y defenderlo”, señaló.

“Al señor Petro y al señor Cepeda les encanta el poder, pero no les gusta la democracia”, reclamó De La Espriella.

El mandatario dijo que recibió un país “golpeado” por la inseguridad y con unas finanzas públicas deterioradas y escándalos de corrupción que deben ser aclarados por la justicia.

“Quienes se apropiaron de los recursos públicos deben responder por sus actos sin importar sus influencias, sus cargos, sus fortunas o la influencia que tengan en la política colombiana”, dijo el presidente.

El mandatario solicitó a las autoridades de Estados Unidos investigar hechos de corrupción del expresidente Petro. “Hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial de los Estados Unidos”, señaló. “El gobierno de Petro fue una empresa criminal”, remató el mandatario.