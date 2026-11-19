El vicepresidente José Manuel Restrepo le reclamó al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, por decir que irán a paro nacional porque el Gobierno, supuestamente, quisiera vender algunas de las empresas del Estado.

“Doblamos la meta que nos propusimos”: Milagro Week cierra con US$43.200 millones en inversiones para Colombia

“¿Y todavía cree Iván Cepeda que a punta de mentiras va a reconectarse con el país? Nunca se ha pretendido vender Ecopetrol, ni acabar con ISA o electrificadoras. No es a punta de mentiras, señor Cepeda, que se hace política decente e integra. Concéntrese en hacer oposición veraz y recupere la dignidad de su papel”, le dijo Restrepo al senador.

Según anunció Cepeda, convocarán a un “paro general” en contra del Gobierno de Abelardo De La Espriella porque consideran que no han escuchado sus reclamos desde la oposición.

“Ha ido a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a cambio de ese endeudamiento ha ofrecido acabar con las empresas públicas en Colombia. Se pretende vender a Ecopetrol, acabar con ISA y las electrificadoras departamentales. Se quiere destruir en Colombia el Estado social de derecho”, dijo Cepeda.

El senador del Pacto Histórico se refiere a la Ley de rescate económico que se discutirá en el Congreso y que debe quedar lista antes de que finalice el año. En la concertación del proyecto algunos sectores han propuesto que se busquen alternativas para el recaudo que se necesita y que dejó el hueco tras la decidir no gravar con IVA a los alimentos de la canasta familiar o la medicina prepagada.

Más recursos para el Estado

El vicepresidente Restrepo se encuentra en Nueva York en la Milagro Week en donde se han logrado recaudar importantes fondos para el país. Según informaron en las últimas horas, se han recogido más de 43.200 millones de dólares.

El Gobierno logró un importante recaudo en la Milagro Week. Foto: @ViceColombia en X

“Fueron días de trabajo sin descanso. En cada reunión y con cada campanazo pensamos en el joven que busca su primer empleo, en la madre que sueña con un mejor futuro para sus hijos y en las regiones que llevan décadas esperando oportunidades”, aseguró el vicepresidente.

Restrepo dijo que fue gracias al sector privado y a los organismos multilaterales que le apostaron a trabajar con el país. “Ya acordamos nuevas reuniones en Colombia con los inversionistas que se interesaron en los proyectos. Además, haremos seguimiento a cada campanazo obtenido en esta semana histórica para que las inversiones se conviertan en obras, empleo y oportunidades en las regiones”, señaló.

El vicepresidente destacó el trabajo en equipo de los funcionarios que lo acompañaron en la Milagro Week y los resultados que lograron, que fue el doble de la meta trazada.