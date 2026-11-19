El presidente Abelardo De La Espriella elogió el éxito del vicepresidente en la Milagro Week en Nueva York. “José Manuel Restrepo ha sido una bendición para mí y para Colombia.Su constancia, su patriotismo, su inteligencia, su visión y su extraordinaria capacidad de trabajo son piedra angular de este gobierno”, dijo.

El primer mandatario ha sido muy elogioso con el rol que ha cumplido Restrepo. Desde la campaña presidencial ha expresado que se trata de un gran coequipero y lo ha descrito como un “rockstar”.

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Ambos han contado que su unión se concretó en una comida en Barranquilla en la que Restrepo aceptó embarcarse en la carrera a la Casa de Nariño.

“Lo dije durante la campaña y lo sostengo hoy con más convicción que nunca: el vicepresidente de la República es un motor fundamental de la Patria Milagro.Lo que José Manuel Restrepo logró con Milagro Week en Nueva York es histórico”, dijo el presidente.

El vicepresidente José Manuel Restrepo ha liderado múltiples actividades durante la Milagro Week. Este miércoles, por ejemplo, presentó presentó las medidas que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella está impulsando para simplificar trámites, fortalecer la seguridad jurídica y acelerar la inversión en Colombia. El plan se llama Destrabe.

Así lo dio a conocer el vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Colprensa

También se presentó en Nueva York el régimen RUGE, incluido en el Proyecto de Ley de Rescate Económico. “La propuesta contempla 16 años de estabilidad tributaria y jurídica, una tarifa de renta del 20 % frente al 35 % general, una tarifa del 8 % para dividendos al exterior y una depreciación de hasta el 50 % anual. La iniciativa prevé responder las solicitudes en un máximo de tres meses y aplicar el silencio administrativo positivo si vence ese plazo sin respuesta. La inversión mínima oscila entre US$43 millones y US$135 millones, según el sector. Para acogerse al régimen, el inversionista deberá ejecutar el 40 % de la inversión en dos años y realizar el 30 % de sus compras a proveedores nacionales”, detalló la vicepresidencia en un comunicado.

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Sobre estos asuntos, el presidente dijo: “Es una demostración de liderazgo, visión y capacidad de ejecución. Logros de esta magnitud solamente pueden alcanzarlos hombres grandes como él, que convierten las ideas en realidades y trabajan incansablemente por el futuro de su país.Me siento profundamente orgulloso de él, de su trabajo y de todo el equipo que lo acompaña.Le doy gracias a Dios por haber puesto a mi lado a un hombre de sus extraordinarias condiciones humanas e intelectuales, que engrandece este gobierno cada día con su entrega, su lealtad, su compromiso y su amor por Colombia.¡Gracias, querido José Manuel, por ayudarme a construir la Patria Milagro con la que soñamos y por la que tanto hemos luchado!“.