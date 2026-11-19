El pasado 31 de octubre se habilitó el calendario para las elecciones de 2027, donde los colombianos elegirán alcaldes y gobernadores, entre otros cargos de elección popular.

Por esa razón, los sectores políticos están organizando sus bases y revisando las estrategias que implementarán para competir en los comicios regionales.

Y aunque el Pacto Histórico tiene la bancada más grande en el Congreso, esas cifras no se convertirán automáticamente en respaldos regionales para conquistar las alcaldías o gobernaciones más importantes del país.

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Sobre todo por los múltiples señalamientos que hay contra Gustavo Petro por presunta corrupción en su administración y por las denuncias de Deicy Jiménez, quien asegura que el expresidente le otorgó contratos del Estado a cambio de favores sexuales.

Daniel Briceño, representante a la Cámara, fijó su postura sobre este tema y aseguró que el Pacto Histórico tiene que tomar decisiones de fondo.

“Yo creo que sí, y se lo dije a alguien de la izquierda, porque creo que, a medida que avancen los temas judiciales de Petro, pues el expresidente será incómodo para el proyecto de izquierda. Si la izquierda fuera inteligente, lo aparta”.

Aunque sectores del petrismo han pedido que se investiguen todos los señalamientos a Petro, Briceño opina que son declaraciones vacías.

“Una cosa es lavarse las manos y otra condenar realmente las cosas. Petro manda en ese sector y es quien dirá cuáles son los candidatos. Petro es el amo y señor de la izquierda, y nadie le discute”, dijo.

“Si la izquierda se quiere desmarcar de verdad, tiene que sacarlo de ese ámbito de decisión”, indicó.

El congresista del Centro Democrático cree que si el Pacto Histórico no toma medidas frente a todo lo que está pasando, habrá una cuenta de cobro por parte de la ciudadanía en las elecciones del 31 de octubre de 2027. “O apartan a Petro o la izquierda se muere”, aseguró.

Agregó: “Lo que va a pasar es que Petro se va a llevar consigo todo el proyecto de izquierda que hoy tiene una incoherencia absoluta. Hay que recordarles todos los escándalos que se han conocido y cómo dejaron al país”.

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Según Briceño, todo lo que ha pasado con Petro y su administración es mucho más grave que lo ocurrido con Ernesto Samper en 1994.

“Lo de Petro es más grave que el Proceso 8.000. Hay que revisar todo lo que pasó en la pasada administración y es mucho peor que el 8.000″.

El expresidente tiene más de 300 procesos en la Comisión de Acusación y recientemente se hizo el reparto de los expedientes para que los representantes investigadores tomen decisiones de fondo.