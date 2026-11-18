El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, habló de lo que serán las marchas de este jueves, 19 de noviembre, convocadas por Gustavo Petro y la oposición.

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Las manifestaciones, que se darán en varias zonas del país, son en contra del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y especialmente para rechazar la Ley de Rescate Económico, que muchos han catalogado como una reforma tributaria.

En diálogo con medios de comunicación, Ordóñez dejó en claro que todas las personas que salgan a las calles tendrán las garantías, siempre y cuando todo se desarrolle de manera pacífica y cumpliendo con lo establecido en la ley.

“Es desde luego la institucionalidad la que ha diseñado unas estructuras jurídicas para respetar la protesta social, para respetar la expresión legítima de los colombianos dentro de la ley y el ordenamiento jurídico”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno espera que las protestas se hagan dentro del marco legal y constitucional, respetando a todas las personas, tanto a quienes marchan como a quienes no.

“Nosotros somos respetuosos de las expresiones sociales, no por capricho nuestro, sino porque lo exige el ordenamiento jurídico”, señaló.

El ministro también aprovechó para responderle a Petro por decir que el país está peor en materia económica desde que Abelardo De La Espriella llegó a la Casa de Nariño.

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“La realidad nos muestra todo lo contrario, los balances de carácter tributario y fiscal son evidentes, los números no mienten frente a esa hecatombe que heredamos”, apuntó.

Asimismo, destacó que esta situación se está enfrentando desde el Ejecutivo con toda la “decisión” y, por lo mismo, están buscando todos los instrumentos legales y necesarios para salir del panorama tan complejo que hay después de lo que fue la administración anterior.

“La protesta es una expresión social que se da, con las razones o sin ellas, por diferentes circunstancias y el Gobierno la respetará dentro de la ley y dentro de la Constitución, respetando el derecho de todos los colombianos”, complementó.