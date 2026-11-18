Las distintas bancadas ya sientan su postura frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que promete recaudar los recursos que necesita el Estado para funcionar durante los próximos meses.

¿Eliminar beneficios tributarios a funcionarios judiciales? El debate detrás de la Ley de Rescate Fiscal

El Partido Liberal aclaró que no apoyará varias de las propuestas que se plantean en el documento. Una de ellas es la idea de que se pueda gravar con IVA los alimentos, las gaseosas y la cerveza.

De otro lado, dijeron que no respaldarán que se graven los contratos de prestación de servicios o que se les bajen los impuestos a las empresas.

Los liberales se reunieron en las últimas horas en el Congreso para dar la discusión. Estuvieron presentes los miembros de la bancada de Cámara y Senado y Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, líder natural de la colectividad. El tributarista Santiago Pardo los estuvo asesorando.

Tras varias horas de consenso interno, conversaron con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, para explicarle las razones de su posición y por qué no votarán favorablemente estos puntos del proyecto. Aclararon que quieren llegar a acuerdos con el Gobierno nacional para que la iniciativa salga adelante.

Los congresistas de la bancada liberal fueron claros en decir que no votarán a favor de que se pueda llegar a gravar con un IVA del 19 % productos de la canasta familiar, como lo planteó inicialmente el Gobierno. Se trata de un punto que no prosperaría porque no ha sido respaldado por las demás bancadas gobiernistas, entre ellas, el Centro Democrático.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lidera la discusión del proyecto. Foto: Cortesia MinHacienda

“Valoramos que el presidente ya no quiera gravar los alimentos de la canasta familiar como se lo propusimos, pero debemos revisar otras alzas que le harían daño a la economía de las clases más necesitadas y la propia clase media”, aseguró el representante Álvaro Monedero, ponente del proyecto en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.

El Gobierno ha tenido que conversar con las distintas bancadas para concertar varios puntos de la iniciativa. Sumado al desmonte del IVA a los alimentos de la canasta familiar, también se caería la idea de que puedan llegar a ser gravadas con un IVA del 19 % los planes de medicina prepagada.

Para compensar esos puntos, se ha propuesto que se saquen recursos de la reducción del Estado. El uribismo planteó que haya un recorte de los contratos de prestación de servicios entre el 50 y un 70 %, además de eliminar los ministerios y entidades estatales.