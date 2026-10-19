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Partido Liberal frena trámite del Presupuesto General en la Cámara; esta es la razón

El proyecto debe ser aprobado antes del 20 de octubre, pero la discusión está enredada.

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Redacción Semana
19 de octubre de 2026 a las 3:19 p. m.
Debate del nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2027.
Debate del nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2027. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Partido Liberal tiene una molestia con el presidente Abelardo De La Espriella y este lunes, 19 de octubre, le pasaron cuenta de cobro en la Plenaria de la Cámara.

Los congresistas de ese partido, que pasaron del petrismo al abelardismo, se sienten “maltratados” por lo ocurrido en San Andrés donde el presidente Abelardo De La Espriella careó a la representante a la Cámara de esa colectividad, Elizabeth Jay-Pang, y le hizo un fuerte reclamo por presuntos malos manejos de recursos en el archipiélago.

Por esa razón, los 26 representantes liberales se han retirado en varias ocasiones de la sesión plenaria, afectando el cuórum ya que el Pacto Histórico también lo ha hecho.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que está hablando con todas las bancadas para establecer acuerdos que permitan la aprobación del Presupuesto General de la Nación.

En la sesión decretaron un receso hasta las 8:00 de la noche y el Gobierno hace todos sus esfuerzos para destrabar el trámite.