Partido Liberal frena trámite del Presupuesto General en la Cámara; esta es la razón

El Partido Liberal tiene una molestia con el presidente Abelardo De La Espriella y este lunes, 19 de octubre, le pasaron cuenta de cobro en la Plenaria de la Cámara.

Los congresistas de ese partido, que pasaron del petrismo al abelardismo, se sienten “maltratados” por lo ocurrido en San Andrés donde el presidente Abelardo De La Espriella careó a la representante a la Cámara de esa colectividad, Elizabeth Jay-Pang, y le hizo un fuerte reclamo por presuntos malos manejos de recursos en el archipiélago.

Por esa razón, los 26 representantes liberales se han retirado en varias ocasiones de la sesión plenaria, afectando el cuórum ya que el Pacto Histórico también lo ha hecho.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que está hablando con todas las bancadas para establecer acuerdos que permitan la aprobación del Presupuesto General de la Nación.

En la sesión decretaron un receso hasta las 8:00 de la noche y el Gobierno hace todos sus esfuerzos para destrabar el trámite.