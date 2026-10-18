POLÍTICA

Abelardo De La Espriella enfrentó a la gobernadora de San Andrés y a una representante: “Estoy enterado de los negocios de su marido”

El momento fue tenso. De La Espriella saludó a la gobernadora y a la representante y aprovechó la presencia de testigos para hacerles el llamado de atención.

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Redacción Semana
18 de octubre de 2026 a las 11:15 a. m.
Abelardo De La Espriella junto a la gobernadora y la representante a la Cámara por San Andrés.
Abelardo De La Espriella junto a la gobernadora y la representante a la Cámara por San Andrés. Foto: Pantallazo video.

El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo un fuerte encontrón con la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y la representante a la Cámara por el archipiélago, Elizabeth Jay-Pang Díaz.

Ocurrió durante la visita del jefe de Estado a la isla y durante el momento en que descendió de su camioneta blindada y saludó a las autoridades civiles de San Andrés.

De La Espriella saludó a la Policía y la Armada y, posteriormente, se dirigió a la gobernadora y la representante. “Quería hablar con ustedes, qué bueno que tengo testigos. Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron a atravesarse”, les dijo.

“Yo no, presidente”, afirmó la representante.

De La Espriella siguió: “Quiero decirles una cosa con el respeto que me merecen porque usted es una representante y usted es la gobernadora. Son unas damas y yo respeto a las mujeres. Pero quiero que sepan que estoy enterado de lo que pasa en la isla y no lo voy a seguir tolerando”, dijo el presidente.

Y procedió a denunciar: “Estoy enterado de los negocios de su marido - miró y señaló con su dedo a la representante-, estoy enterado de Coralina, de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son dineros que nadie va a tocar. No crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos”.

La gobernadora y la representante intentaron interrumpir, pero el presidente continuó: “Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad porque no es mi caso”.

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