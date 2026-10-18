Directora del Icbf denunció que en las protestas frente al Museo Nacional, en Bogotá, utilizaron a niños como escudos: “Muy machitos”, “cobardes”

En la noche de este sábado, 17 de octubre, manifestantes protagonizaron fuertes enfrentamientos con la Fuerza Pública a las afueras del Museo Nacional, en Bogotá, por la decisión del Gobierno de Abelardo De La Espriella de archivar algunas de las imágenes controvertidas, entre ellas, las del exguerrillero del M-19, Carlos Pizarro.

La alteración del orden público fue disipada con la intervención del Esmad de la Policía, que llegó al lugar con tanquetas.

Este domingo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo, denunció a través de su cuenta oficial de X que algunos de los manifestantes utilizaron a menores de edad como escudos.

“Anoche, frente al Museo Nacional, vimos una de las expresiones más miserables de la cobardía: unos muy machitos que, para hacerse los valientes, terminaron escudándose en los niños”.

Carolina Restrepo Cañavera Foto: Cortesía / API

Y agregó: “Quiero que nos demos cuenta de la gravedad de lo que está pasando. Durante toda la noche estuvieron utilizando a los niños. Toda la noche, ¿y para qué? Para protegerse ellos, para esconderse detrás de la niñez y después pretender justificarlo todo con el discurso de la protesta, de la censura o de lo que se les ocurra”.

museos cuestionan desmonte de obras en el Museo Nacional y exigen autonomía Foto: Tomado de redes sociales

Añadió: “Pero, fíjense ustedes en algo todavía más peligroso. Durante años hemos denunciado cómo la guerrilla utiliza a la niñez como escudo en medio del conflicto armado, y ahora resulta que hay quienes parecen estar aprendiendo esas mismas prácticas para trasladarlas a nuestras calles. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Se dan cuenta de la barbaridad que significa utilizar a un niño para protegerse uno mismo? Porque una cosa es protestar, reclamar, levantar la voz, ejercer los derechos y otra, muy distinta, es esconderse detrás de un niño para no asumir las consecuencias de los propios actos. Eso tiene un nombre: cobardía”.

Los niños —añadió la directora del Icbf— no son escudos, no son instrumentos de protesta, no son herramientas para desafiar a las autoridades ni para despertar simpatías.

“Son niños y punto. Y quien necesita esconderse detrás de un niño para demostrar su valentía, lo único que está demostrando es su propia cobardía. ¡Qué vergüenza! Muy machitos para provocar, pero muy cobardes para dar la cara. Con la niñez, no. Ni en la guerra ni en las calles”, expresó.

Imágenes de protestas frente al Museo Nacional. Foto: Tomado de redes sociales-API

La jornada de protesta frente al Museo Nacional contó con la participación de figuras políticas y culturales, como la exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, los exministros de Cultura Juan David Correa y Patricia Ariza, y Susana Muhamad. También se sumaron colectivos feministas y organizaciones LGBTIQ, que expresaron su desacuerdo con la medida.

Según informó la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la mayoría de los asistentes se dispersó, aunque algunas personas con el rostro cubierto permanecieron en el lugar y lanzaron objetos contundentes contra el dispositivo policial, ubicado en la carrera 7.ª con calle 34.