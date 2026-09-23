“La familia es una”: el pronunciamiento de la directora del ICBF que desató el rifirrafe en el Senado

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, llegó a la Comisión Séptima del Senado para hablar del presupuesto de la entidad, pero terminó protagonizando una intervención en la que cuestionó el manejo de los recursos, lanzó advertencias sobre contratos y operadores y respondió a los cuestionamientos sobre su concepción de familia.

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De entrada, Restrepo aseguró que no llegaba al Congreso a pedir más recursos. “Yo de entrada les voy a decir que no vengo a pedir plata, porque no la necesito”, afirmó.

Explicó que el anteproyecto para 2027 contemplaba $21,5 billones, mientras que el presupuesto que tendrá la entidad será de casi $12 billones.

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Para la funcionaria, esa reducción no significa que el ICBF esté desfinanciado. “Los 21 mil no son los que realmente necesita el ICBF. Yo con los 11,5 billones voy a hacer lo que ya está y más”, sostuvo.

Carolina Restrepo, directora del ICBF, y como quedó una de las paredes de la sede vandalizada en Bogotá. Foto: Foto 1: ICBF / Foto 2: @carorestrepocan

Restrepo dedicó buena parte de su intervención a contar lo que encontró al llegar a la entidad. Puso como ejemplo tres programas de Familias y Comunidades que tenían 1.407 personas vinculadas, pese a que, según explicó, los programas ya habían terminado y se buscaban adiciones contractuales.

También cuestionó la estructura de asesores de la Dirección General. “De las 30 y tantas personas que hay de asesoras, tengo dos de narrativa, tengo músico, tengo muralista”, dijo.

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“Me cansan las feministas de cartel”: Directora del ICBF. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

La directora resumió su diagnóstico con una frase contundente: “El tema no es falta de plata, el tema es que se están feriando la plata”. Anunció, además, que revisará “contrato por contrato, funcionario por funcionario, operador por operador” y advirtió que los casos que considere irregulares serán enviados a la Fiscalía. “No hay derecho a ese robo con la plata de la niñez”, afirmó.

Otro de los momentos polémicos llegó cuando defendió su posición sobre la familia. “La familia es una. No son las familias”, sostuvo. Ante los cuestionamientos, respondió: “Yo nunca hablé de una familia tradicional. Eso fue usted. Son sus prejuicios, no los míos, no me los achaque”, le dijo al senador Duvalier Sánchez, quien la cuestionó por el concepto.

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Restrepo también defendió su decisión de revisar los programas del Instituto y puso como ejemplo la atención nutricional en La Guajira. Según explicó, pese a que se entregaban mercados, persistían casos de desnutrición, por lo que planteó modificar el modelo y entregar directamente parte de la alimentación en los centros del ICBF.

Finalmente, insistió en que el problema no es la falta de recursos, sino su administración. “12 billones de pesos es muchísimo, muchísimo dinero”, dijo. Y cerró con una frase que resumió su postura: “Nosotros no podemos llorar sobre leche derramada, porque los niños no dan espera”.