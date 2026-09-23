Un fuerte rifirrafe protagonizaron el senador Duvalier Sánchez y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, a raíz de sus posiciones sobre el concepto de familia y la manera en que la entidad debe abordar las distintas realidades de los hogares colombianos.

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Sánchez cuestionó a Restrepo por defender una concepción tradicional de la familia y sostuvo que en Colombia existen múltiples formas de organización familiar que, a su juicio, deben ser reconocidas desde las instituciones encargadas de proteger a niños, niñas y adolescentes.

“En Colombia no se componen la mayoría de las familias de papá, mamá e hijos. Hay múltiples familias y eso usted lo tiene que aceptar, le guste o no”, afirmó el senador.

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Carolina Restrepo, directora del ICBF, y como quedó una de las paredes de la sede vandalizada en Bogotá. Foto: Foto 1: ICBF / Foto 2: @carorestrepocan

En su intervención, Sánchez citó, además, el trabajo de la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda para referirse a las distintas estructuras familiares documentadas en Colombia. Mencionó hogares monoparentales, madres y abuelas que crían a los niños, padres que asumen solos la crianza, uniones libres y comunidades que construyen redes de apoyo.

El senador también llevó el enfrentamiento hacia una controversia relacionada con Resistencia Chiquita, iniciativa que, según señaló, surgió como una respuesta artística y social al asesinato de Yuliana Samboní. Sánchez cuestionó que desde la llegada de Restrepo al ICBF se hubiera asociado esa iniciativa con sectores políticos de izquierda.

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El abogado Fabio Humar es el encargado de la defensa de la familia del ciudadano estadounidense que casi es linchado. Foto: FOTO: ICBF

“Es tan ofensivo esto como lo que usted hizo cuando llegó a la entidad. Decir que Resistencia Chiquita era una cosa de petristas, de izquierdosos y de comunistas”, sostuvo.

El senador terminó su intervención con un duro cuestionamiento personal a la funcionaria. Aseguró que las familias diversas “tienen quien las defienda” y afirmó que a Restrepo le faltan “calidad como persona y sentido de realidad” para dirigir el ICBF.

Duvalier Sánchez, representante a la Cámara, durante el debate de control político en la Comisión Primera. Foto: Captura transmisión

Restrepo, por su parte, respondió durante el intercambio que no había entendido a qué se refería Sánchez con algunas de sus afirmaciones y señaló: “Yo no elegí esto, yo dirijo una comunidad”.

El enfrentamiento terminó así convertido en una discusión que pasó de la concepción de familia a la memoria de las víctimas y al papel que debe asumir el ICBF frente a las distintas realidades de los niños y sus hogares.