Revelan supuestas irregularidades del gobierno Petro con tierras: “No les cumplieron”

La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina Garrido, expuso ante la Comisión Quinta del Senado las presuntas irregularidades que ha detectado tras su llegada a la entidad. Ella confirmó que la información se ha remitido a la Fiscalía General de la Nación y a los diferentes entes de control.

La funcionaria empezó diciendo que uno de los hallazgos más graves que detectó en la administración de Gustavo Petro es el crecimiento exponencial de los contratos de prestación de servicios en la agencia: “Estamos hablando de que casi medio billón de pesos fue para contratos de prestación”.

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Así lo detalló ante los congresistas: “En el total de los cuatro años, 40.000 contratos, 28.000 contratistas. Se gastaron 1,6 billones de pesos para contratos de prestación de servicios”. Para ella, aunque había un alto volumen de contratistas, eso no se vio reflejado en los resultados.

Lina Garrido reveló que hay un alto volumen de requerimientos acumulados de años anteriores: “¿Por qué tenemos más de 105.000 peticiones pendientes de respuesta? Ahora tenemos más de 600 requerimientos del Congreso de la República que desde 2025 no fueron respondidos”.

Logo de la Agencia Nacional de Tierras. Foto: Agencia Nacional de Tierras

Por otro lado, la directora recordó que la administración de Petro se fijó como objetivo la formalización de 3,9 millones de hectáreas. Esa tarea se cumplió en un 41 por ciento. “De 1,5 millones de hectáreas que iban a ser entregadas, solo alcanzaron 99.477, únicamente un 6,6 por ciento”, dijo.

Garrido también denunció un convenio de la Agencia con la Sociedad de Activos Especiales por cerca de un billón de pesos en predios: “Da cuenta de casos con dobles avalúos y terrenos que no tendrían vocación agropecuaria, además de diferencias entre los conceptos agronómicos”.

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De igual manera, encendió las alarmas sobre el Fondo para la Reparación de las Víctimas: “Tenemos casos como en Puerto López, en el que le entregaron un predio de más de 1.164 hectáreas a una asociación campesina, y la misma representante legal dijo que ellos no eran campesinos”.

La versión de Garrido es que, pese al alto presupuesto, no se cumplieron todas las metas: “Al final de cuentas, después de siete billones de pesos que tuvieron como presupuesto, no les cumplieron a los campesinos, a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes”.

Lina María Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras. Foto: Colprensa

Ella aseguró ante el Congreso que sí ejecutará sus tareas: “Nuestro compromiso, como lo ha dicho el señor presidente, es que vamos a tener un país de propietarios, porque estamos firmes por los campesinos, firmes por el campo colombiano, firmes por la patria”.