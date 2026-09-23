Gustavo Petro, quien no combatió a Los Pachenca, ahora le hace recomendaciones al Gobierno para enfrentar el paro: “Un batallón”

El expresidente Gustavo Petro pasó cuatro años sin adelantar operaciones militares contra Los Pachenca, el grupo de narcotraficantes que se mueve por Magdalena y La Guajira, y que protagoniza un paro armado en esa región del país. Y este miércoles, 23 de septiembre, quiso darle lecciones al presidente Abelardo De La Espriella sobre cómo enfrentar este grupo armado.

A través de su cuenta oficial de X, Petro propuso: “El Ejército debe reconstruir el batallón de alta montaña en la Sierra y la Policía debe fortalecer la primera compañía de Policía montada que yo ya empecé en el Parque Natural Tayrona que reabrí lo público”.

El exmandatario de izquierda también le recomendó a De La Espriella avanzar con la ley de sometimiento anunciada por el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Grave situación de orden público en Santa Marta por el paro armado ordenado por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Foto: Redes sociales

“Mi gobierno inició diálogo sociojuridico con los Conquistadores de la Sierra y logramos su voluntad de desmantelamiento total y entrega de sus líderes a la DEA, aunque la DEA no aceptó”, dijo.

Y agregó: “La fiscal (Luz Adriana Camargo) se negó al sometimiento colectivo aduciendo la no existencia en la ley de la figura de sometimiento colectivo; solo existe la individual, y ahora veo que Abelardo De La Espriella impulsa en el Congreso un proyecto de ley del ministro de Justicia, Iván Cancino. Estoy de acuerdo con la idea”.

Dijo que meter sólo violencia sin diálogo sociojurídico solo trae más violencia y pobreza.

No obstante, cuando Petro fue presidente pasaron cuatro años en los que no llevó al Congreso una ley de sometimiento.

Presidente Abelardo De La Espriella patrullando Santa Marta. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Esa fue una de las críticas del expresidente del Senado y excandidato presidencial Roy Barreras, defensor de la paz total, quien siempre argumentó que los grupos armados debían tener claro, a través de una ley, cuál era la suerte que les esperaba tras entregar las armas.

El entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, alcanzó a redactar una propuesta de ley de sometimiento, pero no alcanzó a debatirse en el Congreso y, posteriormente, se conoció su salida del cargo.

Presidente Abelardo De La Espriella y alteración del orden público en Santa Marta. Foto: API/Presidencia/Policía.

Volviendo a Gustavo Petro, dijo en su cuenta de X que Abelardo De La Espriella, “en vez de ir con pistola al cinto, que no va a usar, debe ir es a entregar la planta desalinizadora, el megadatacenter de propiedad pública de Colombia, que se hará imposible si vende ISA porque ISA es la dueña de InterNexa, dueña a su vez del proyecto, y debe llevar a la Fiscalía a finiquitar la negociación para el desmantelamiento definitivo de Conquistadores de la Sierra.

“Tonto sería ver a un estado que combate con violencia a los conquistadores de la sierra solo para que el Clan del Golfo se tome la Sierra y el norte del Caribe”, remató Petro.