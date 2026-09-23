El contralor general, Jorge Laverde, va a pisar callos

El contralor general, Jorge Eliécer Laverde, no se quedará quieto ante las críticas que ha hecho en los últimos días el expresidente Gustavo Petro frente a la gestión del organismo de control fiscal.

Jorge Eliécer Laverde, nuevo Contralor de la República. Foto: Foto: Presidencia

Laverde, quien se posesionó hace pocos días, revisará con lupa temas clave del Estado, como son la salud y las pensiones.

El jefe del ente de control no estaría de acuerdo con los cuestionamientos del exjefe del Estado, quien descalificó el pronunciamiento del contralor general sobre el impacto del aumento del salario mínimo, que generó un faltante de 4,2 billones de pesos para el pago de pensiones.

El contralor seguirá poniendo el dedo en la llaga pese a los reclamos y cuestionamientos que reciba, pues sabe que estos temas molestarán a muchos que intentaron ocultar la realidad.

Frente al tema de la salud y el plan piloto que se puso en marcha en el gobierno de Gustavo Petro, SEMANA conoció que el contralor general, según fuentes, considera que a la Fiduprevisora se habrían girado, durante las últimas cinco semanas del gobierno anterior, 4,4 billones del fondo de salud del magisterio sin ningún soporte.

Finalmente, está seguro de que el expresidente Petro continuará publicando en redes sociales y asistiendo a todo tipo de eventos.

Serán cuatro años en los que se destapará escándalo tras escándalo.