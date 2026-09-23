Dos personas murieron y más de 10 resultaron heridas luego de que un bus de Copetrán cayera desde un puente en el sector El Marqués, cerca de Aguachica, Cesar, durante la madrugada de este miércoles, 23 de septiembre.

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El bus terminó en una zona de difícil acceso

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de transporte intermunicipal se movilizaba por la vía que comunica San Martín y Aguachica cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, salió de la carretera y cayó desde un puente hacia una zona de difícil acceso.

El primer reporte señala que en el bus viajaban 14 pasajeros. Sin embargo, el balance de víctimas todavía está en proceso de verificación, debido a las condiciones del terreno y al avance de las labores de rescate.

Entre las personas fallecidas se encuentra el conductor, identificado como Oscar Eduardo Mejía, oriundo de Bucaramanga.

La otra víctima mortal es una mujer adulta mayor cuya identidad no había sido establecida en el reporte consultado.

#Noticia 🔴 | Pasajeros heridos tras el accidente de un bus de Copetran, ocurrido durante la madrugada en el sector de El Marqués, sur del Cesar, fueron trasladados a centros médicos de San Martín y Aguachica.



El siniestro dejó dos personas muertas y varios pasajeros lesionados,… pic.twitter.com/E8YJQ4dgvB — Canal TRO (@CanalTRO) September 23, 2026

Bomberos, Defensa Civil y Policía atendieron la emergencia

Tras conocerse el accidente, habitantes de la zona y organismos de socorro acudieron al lugar para auxiliar a los pasajeros.

En el operativo participaron ambulancias, Bomberos, Defensa Civil y Policía, mientras las condiciones del terreno dificultaban el acceso hasta el punto donde terminó el bus.

Los pasajeros heridos fueron trasladados a centros médicos de San Martín y Aguachica, según un reporte difundido por BLU Radio Santanderes.

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También se solicitó el apoyo de propietarios de grúas para facilitar las labores relacionadas con la atención del siniestro.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué provocó que el bus saliera de la vía.

Entre las posibilidades que deberán ser examinadas están las condiciones de la carretera, factores humanos o una eventual falla mecánica, pero ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada.

El accidente continúa bajo investigación mientras avanzan las labores de atención y se establece el balance definitivo de víctimas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen información adicional sobre lo ocurrido y permitan establecer con mayor precisión las circunstancias de esta emergencia registrada en el corredor vial entre Aguachica y San Martín.