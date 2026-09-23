Volaron con explosivos el tren del Cerrejón en La Guajira: todo se da en medio del paro armado de las Autodefensas Conquistadoras

En medio del paro armado que decretaron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, se confirmó que en las últimas horas se registró un atentado contra el tren de la línea férrea del Cerrejón en La Guajira.

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Según le precisó una fuente a SEMANA, los hechos se presentaron hacia las 10:40 de la noche de este martes, 22 de septiembre.

Todo ocurrió específicamente en el kilómetro 59 + 900 de la línea férrea, en jurisdicción del municipio de Uribia. El atentado terrorista fue perpetrado con explosivos y un gran estruendo alertó rápidamente a la comunidad que vive muy cerca de esta zona.

Fueron por lo menos 20 los vagones que quedaron destruidos y que sufrieron pérdida total, de acuerdo con las primeras informaciones suministradas por las autoridades.

En algunas imágenes se observa que, debido a la explosión, el tren se descarriló y muchos de los vagones quedaron en el suelo. Afortunadamente, hasta el momento no se reporta ninguna persona herida y los operarios fueron evacuados rápidamente.

Por el momento no se sabe quiénes son los responsables de este hecho violento, pero este ocurrió en medio del paro armado que decretaron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con el que han obligado a los ciudadanos a resguardarse en sus casas.

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Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer esta situación, mientras se espera que en las próximas horas se conozca también el costo estimado de los daños ocasionados.

El sitio ya fue acordonado y los equipos técnicos trabajan para verificar las condiciones que hay en esta zona del país.

Atentado con explosivos contra el tren del Cerrejón. Foto: Suministrada

El paro armado fue decretado como una retaliación por la operación que llevó a cabo la Fuerza Pública y que permitió dar de baja a alias Cholo, quien era el segundo al mando de esta organización criminal.

El presidente Abelardo De La Espriella ya se encuentra en Santa Marta; él mismo ha patrullado algunos barrios y está liderando el PMU para hacerle frente a esta situación.