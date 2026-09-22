Encapuchados siembran el terror en Santa Marta tras anuncio del paro armado y difunden videos intimidatorios en redes sociales

Santa Marta está bajo el terror de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo ilegal que ordenó un paro armado de 48 horas luego de los sendos golpes dados por el Gobierno De La Espriella, que se tradujeron en la caída de alias Bendito Menor y su pareja, alias La Bebecita, y alias el Cholo.

Bajo sus órdenes, fueron enviados encapuchados armados a diferentes barrios, como el 11 de Noviembre, la avenida El Río y Mamatoco, entre otros, para intimidar a los comerciantes.

Este es el fusil ‘derriba helicópteros’ que tenía alias Cholo, segundo cabecilla de Los Pachenca

“Ey, mijo, eso es pa’ que las crean, de aquí vamos pa’l Rodadero, eso es pa’ que las crean”, se escucha decir en uno de los videos a uno de los encapuchados, quien posteriormente descarga, al parecer, un arma de baja letalidad contra una tienda de barrio para amedrentar a sus propietarios y empleados.

Paro armado en Santa Marta, ordenado por la organización ilegal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Foto: Redes sociales

Lo mismo sucedió en el San Andresito, en el Centro Histórico, donde el comercio cerró sus puertas por temor a represalias.

El alcalde del distrito, Carlos Pinedo Cuello, ordenó un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación presentada este martes, 22 de septiembre.

“Nuestra Policía está en las calles para garantizar la seguridad de los samarios. El Ejército se despliega en la Troncal del Caribe. Mantenemos un PMU de seguridad con atención y seguimiento permanente a la situación del distrito y su zona rural. Respaldamos enfáticamente la política de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella. Presidente, Santa Marta y el Magdalena han sentido el apoyo del Gobierno nacional; estoy seguro de que juntos recuperaremos la seguridad de nuestro territorio”, escribió en redes sociales Pinedo Cuello.

Por su parte, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, se mostró bastante preocupada.

“Me está preocupando bastante la situación de Santa Marta; si bien no hay aglomeraciones, la situación de que estén en moto intimidando, generando terror y pánico es lo que no queremos. No queremos que haya un cierre del comercio, porque eso es darle gabela al paro armado que anunciaron los Conquistadores”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

“Lo que el presidente dijo fue: no paro armado. Si hoy nos cierran el comercio y permitimos que nos cierren el comercio, porque llegan dos pelagatos en una moto y disparan y mandan a cerrar, sencillamente vamos a replegar por ese paro armado; necesitamos saber qué acciones vamos a tomar, cómo vamos a entrar al distrito”, añadió.

Alias Pinocho, comandante de los Conquistadores de la Sierra, contó lo último que le dijo Bendito Menor antes de morir

El presidente De La Espriella también se pronunció en sus redes sociales.

“¡A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado! Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta. Ya capturamos a tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha. Y vamos por todos los demás”, señaló.

“La instrucción a nuestra Fuerza Pública es contundente: blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley. Y voy para Santa Marta”, anunció el presidente.

Por último, De La Espriella manifestó: “Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales. Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora. Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco”.