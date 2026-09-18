954 homicidios en Atlántico en lo que va de 2026: las cifras que ponen bajo presión la estrategia de seguridad

Aunque los casos de homicidio en la ciudad de Barranquilla han bajado debido al arduo trabajo de la Policía Metropolitana, los hechos de violencia se han ido trasladando a los municipios del Atlántico, lo que pone bajo presión la estrategia de seguridad de la administración del gobernador Eduardo Verano.

Son 954 casos de homicidio los que se han registrado en lo que va de 2026 en todo el departamento, según cifras de Medicina Legal, lo que tiene en jaque la tranquilidad de la ciudadanía, que exige mayor contundencia a las autoridades.

Un puente peatonal está a punto de colapsar en Atlántico: ni la Gobernación ni el Invías resuelven y ya hay un menor atropellado

Cifras de homicidio en Atlántico, según Medicina Legal, en todo el Atlántico. Foto: Medicina Legal.

Arturo García, expersonero de Barranquilla y experto en temas de seguridad, dijo en conversación con SEMANA que es necesario que las autoridades departamentales replanteen la estrategia de seguridad.

“Hay un realineamiento de actores locales en otros municipios del departamento que dejaron acá el territorio y se trasladaron a áreas de esos municipios donde hay también comunidades de necesidades básicas insatisfechas, y es un área proclive para que ellos montaran su estructura del narcomenudeo. Entonces, han llegado a esos territorios, además, golpeando a los jefes locales del narcotráfico”, explicó.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

Para el experto, las autoridades departamentales deben replantear la estrategia de seguridad que venían montando antes de que Abelardo De La Espriella llegara como presidente de Colombia, lo que ha hecho que el crimen organizado se desplace de Barranquilla, la sede alterna del Gobierno nacional.

“Hay situaciones en comunidades del área rural. Tenemos, por ejemplo, los asesinatos que se presentaron en el corregimiento de Gallego, donde fue asesinada una pareja. Era un corregimiento históricamente pacífico y tranquilo, creo que de la zona de Sabanalarga. En varios de estos municipios donde los asesinatos están teniendo incidencia, también se han registrado homicidios de mujeres”, detalló.

También indicó: “El asunto es que la realidad de esas poblaciones no ha sido dimensionada por las autoridades locales y es muy difícil enfrentar un fenómeno de violencia si no se analiza de fondo”.

Entretanto, la diputada del Atlántico, Isabella Pulgar, por medio de su cuenta en X, cuestionó fuertemente a la administración del gobernador Verano.

“Más de 825 muertes violentas en el Atlántico en lo que va del año. Y solo en agosto, más de 100 homicidios según informes de Medicina Legal. ¡Son datos y hay que darlos! ¿Y el gobernador? Vaya uno a saber. Solo les queda a los alcaldes municipales exigir apoyo al Gobierno nacional para que le haga frente a esta crisis. Y los atlanticenses a tener paciencia para que pronto termine el gobierno fallido de Eduardo Verano de la Rosa”, expresó.

Por su parte, el profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos, experto en temas de conflicto, dijo en diálogo con este medio que las bandas criminales se trasladan a esos municipios porque saben que no hay apoyos fuertes por parte de la Fuerza Pública y que hoy la amenaza es el crimen organizado.

“¿Si hay una verdadera estrategia de seguridad en esos municipios? La explicación de la actual expansión está en la tregua que promovió el gobierno de Gustavo Petro entre Los Pepes y Los Costeños, entre octubre del año 2025 y enero de 2026. ¿Por qué esa tregua habría incidido en la expansión de la criminalidad hacia los municipios? Porque los grupos, para cumplirle al Gobierno lo que habían acordado con él, que era la disminución del homicidio, la extorsión y el hurto en el área metropolitana, empezaron a trasladarse hacia otros municipios para mantener la actividad criminal sin romper los acuerdos con el gobierno Petro”, explicó.

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De igual manera, para Trejos, la violencia tomó dos vías en el Atlántico: una por la vía oriental, que terminó con una oleada violenta en el municipio de Sabanagrande y, en algún momento, estuvieron desbordados en Santo Tomás, hasta llegar hoy a Repelón. Es decir, la situación ya está llegando al sur del Atlántico.

“La otra vía que tomó la expansión de la violencia fue la Cordialidad. El alcalde pidió la militarización del municipio y posteriormente hubo un consejo de seguridad. La violencia se expande por ese corredor y tiene varios puntos críticos. En Galapa también mataron mucho, aunque posteriormente disminuyó. Después aumentó en Baranoa y alcanzó a llegar a Sabanalarga”, detalló.

SEMANA buscó a José Antonio Luque, secretario del Interior del Atlántico, quien sostuvo que siguen trabajando por la seguridad en los municipios del departamento.

“En el departamento del Atlántico tenemos focalizados municipios del centro del departamento, especialmente Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo. La intervención no consiste simplemente en aumentar patrullajes. Estamos haciendo microfocalización de barrios, corredores y horarios, instalando puestos de control móviles, realizando patrullajes conjuntos de Policía y Ejército y articulando equipos especiales de Fiscalía, Policía Judicial e inteligencia”, sostuvo.

Asimismo, agregó: “En el registro de la Policía, por ejemplo, de los 818 homicidios registrados por MEBAR con corte al 16 de septiembre, 734 corresponden a sicariato, cerca del 90 %. Por eso estamos hablando de un fenómeno de criminalidad organizada y focalizada, que tiene una concentración territorial muy marcada y que no se distribuye de la misma manera en los 23 municipios del departamento”.

Lo único cierto es que la violencia sigue causando terror entre las comunidades del Atlántico, que reclaman mayor presencia de las autoridades.