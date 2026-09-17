Un puente peatonal está a punto de colapsar en Atlántico: ni la Gobernación ni el Invías resuelven y ya hay un menor atropellado

Un puente peatonal que es de vital importancia para estudiantes de colegios en la calle 30, en Soledad, Atlántico, se encuentra en un grave estado. Lo que ha causado molestia entre la comunidad educativa y la misma alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, es que ni la Gobernación del Atlántico ni el Instituto Nacional de Vías (Invías) han tomado las decisiones correspondientes frente al tema.

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Asimismo, la mandataria indicó que ya se han presentado accidentes de tránsito con los menores de edad que son estudiantes de los colegios oficiales de la zona.

“Aquí estamos hablando de algo que está por encima de cualquier trámite administrativo: estamos hablando de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para que se tomen decisiones que desde hace tiempo estamos solicitando en unión de los padres de familia y ante las entidades de control. La Alcaldía de Soledad ha hecho su tarea y seguirá haciéndola, pero necesitamos que las entidades que tienen competencia sobre esta infraestructura asuman su responsabilidad y actúen de manera inmediata”, afirmó.

Puente peatonal en mal estado. Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde la alcaldía de Soledad recordaron que en más de siete oportunidades ha solicitado formalmente a Invías y a la Gobernación del Atlántico que se adopten decisiones de fondo frente al deterioro que presenta el puente y no se ha actuado en consecuencia.

“Desde la Alcaldía hemos tocado las puertas de las instituciones, hemos enviado solicitudes, hemos puesto a disposición nuestros equipos y hemos implementado las medidas que están dentro de nuestras competencias. Lo seguiremos haciendo. Pero llegó el momento de que tengamos una respuesta concreta: ¿qué solución técnica se va a implementar y cuándo se va a ejecutar? La comunidad de Soledad merece una respuesta clara porque es la vida de nuestra gente la que está en riesgo”, señaló la mandataria.

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La situación volvió a quedar en evidencia este miércoles 16 de septiembre, cuando un vehículo presentó una falla técnica en su sistema de frenos y atropelló a un niño que, en medio de la congestión vehicular, se encontraba cruzando la calle 30.

“Un niño resultó atropellado. Un vehículo tuvo una falla en los frenos, una situación técnica que puede ocurrir de manera inesperada, y terminó afectando a un menor que estaba cruzando una vía congestionada. Esto nos demuestra que los riesgos son reales y que no podemos depender únicamente de la regulación del tránsito. Necesitamos condiciones de infraestructura que permitan que nuestros estudiantes puedan desplazarse con seguridad y nosotros estamos del lado de la gente exigiendo lo que debe hacerse ya”, expresó la alcaldesa.