Piden a la Procuraduría investigar a Alcira Sandoval, alcaldesa de Soledad, tras audio de alias Castor, revelado por SEMANA

Ante la Procuraduría General de la Nación fue presentada una queja disciplinaria contra la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, para que el organismo de control determine si incurrió, por acción u omisión, en conductas disciplinariamente relevantes relacionadas con sus deberes como mandataria y primera autoridad de Policía del municipio.

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Lo anterior se da luego de que SEMANA revelara un audio confidencial de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, en el que el jefe criminal le asegura al gobierno Petro que había apoyado la candidatura de Sandoval.

“Nosotros hablamos con esta señora, Alcira Sandoval. Ella quería ser alcalde; nosotros le ayudamos para que fuera alcalde…”, dijo el cabecilla criminal.

El cabildante de Cambio Radical le pidió a la Procuraduría establecer si Sandoval incurrió en una acción contraria desde lo disciplinario.

“Una afirmación de semejante naturaleza, por sí sola, no permite concluir responsabilidad disciplinaria. Sin embargo, sí constituye un hecho objetivo que amerita verificación oficial, especialmente tratándose de la persona que actualmente ejerce la máxima autoridad administrativa y de policía del municipio”, señala el documento.

Alcira Paola Sandoval Ibáñez, alcaldesa de Soledad, Atlántico. Foto: Alcaldía de Soledad.

Asimismo, Orozco pide que determinen si la alcaldesa Sandoval “solicitó y recibió apoyo por parte de la estructura criminal liderada por alias ‘Castor’ a la campaña electoral que la llevó a ocupar esa dignidad”.

“Por ello, la Procuraduría debe determinar si existieron acciones u omisiones funcionalmente relevantes, especialmente frente a información concreta que pudiera haber sido conocida por la administración”, precisa la queja.

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El cabildante de Soledad, Atlántico, pidió que, de comprobarse una actuación contraria por parte de la alcaldesa, sea suspendida de su cargo.

“De manera respetuosa solicito a la Procuraduría General de la Nación, si de los elementos recaudados en la actuación disciplinaria se advierte que se encuentran satisfechos los presupuestos legales para ello, disponer la suspensión provisional de la señora Alcira Sandoval Ibáñez en el ejercicio del cargo de alcaldesa municipal de Soledad, como medida preventiva y cautelar”, señala el escrito.

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Sin embargo, el propio documento recalca que la solicitud de suspensión no implica declarar responsable anticipadamente a Sandoval.

“La medida solicitada no constituye una anticipación de responsabilidad ni desconoce la presunción de inocencia, sino que tiene carácter estrictamente preventivo y busca preservar la integridad de la actuación disciplinaria”, sostiene la queja.