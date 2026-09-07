Asalto masivo en Atlántico: ladrones amordazaron a trabajadores y robaron cuatro camiones cargados de huevo

Los hechos delictivos no han cesado en los municipios del Atlántico. Este lunes 7 de septiembre, se conoció que hubo robo masivo en Sabanalarga, donde hurtaron cuatro camiones cargados con huevos. De acuerdo con la información entregada por el periodista Jorge Cura, fueron al menos 15 los delincuentes que realizaron el ilícito.

“Un grupo de aproximadamente 15 delincuentes ingresó a la Granja El Brujal, amordazó al personal y se llevó cuatro vehículos (placas WEC886, LWY502, LWY503 y LWY662), dos de ellos repletos de mercancía”, dijo el comunicador.

SEMANA conoció que desde la Policía del Atlántico han desplegado todo un operativo de búsqueda con el fin de poder ubicar a los responsables de este millonario robo.

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