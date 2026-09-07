Abelardo De La Espriella ordena traslados en cárceles de Barranquilla: los presos hicieron más de una rumba y motines

Las bandas criminales tenían sus lujos en las diferentes cárceles de Barranquilla, desde donde delinquían libremente aunque estuvieran vigiladas por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En varias oportunidades, SEMANA reveló las rumbas que organizaban en el interior de los centros carcelarios, donde podían usar celulares, tenían parlantes de música y hasta usaban neveras llenas de licores.

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En varios informes periodísticos quedó plasmado cómo los integrantes de la banda Los Costeños seguían, al parecer, extorsionando desde la prisión sin que nadie los detuviera. Incluso, las cárceles estaban divididas por bandos.

Desde la llegada al poder del presidente Abelardo De La Espriella no han cesado los remezones dentro de estos lugares con el traslado de peligrosos criminales a otras cárceles del país, con el fin de contener su accionar criminal.

“El Estado de derecho se hace respetar con autoridad, orden y determinación en cada rincón del territorio nacional. Para proteger la tranquilidad y la seguridad de Barranquilla, nuestras autoridades penitenciarias, con el apoyo de la Fuerza Pública, hicieron efectivo el traslado de 39 reclusos más a establecimientos penitenciarios de alta seguridad en distintas regiones del país”, detalló De La Espriella por medio de su cuenta en la red social X.

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El mandatario de los colombianos fue enfático en asegurar que no permitirá que en su Gobierno los criminales puedan seguir delinquiendo desde los centros de reclusión, colocando en jaque la tranquilidad de la ciudadanía.

“No voy a permitir que las estructuras criminales pretendan seguir delinquiendo, extorsionando o impartiendo órdenes desde una celda. Estamos desarticulando sus redes de comunicación y cortando su capacidad de intimidación. Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales”, agregó.

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En su momento, este medio de comunicación dio a conocer cómo esta grave situación que compromete a los funcionarios de esta institución ocurría. SEMANA conoció el relato de varios reclusos, quienes contaron en detalle cómo son los presuntos hechos de corrupción. Hay integrantes de la banda Los Costeños, algunos de Los Pepes y hasta del Clan del Golfo.

“Acá todo es pago. Nada es gratis y hasta los silencios se compran. Esos traslados internos que anunciaron solo fueron para calmar las cosas, pero eso sigue funcionando normal. Si uno quiere otra comida o quiere ingresar celulares, solo debe cuadrar con los guardianes que acceden y listo”, dijo el recluso en su momento.

El joven, perteneciente a una de las bandas mencionadas, afirmó que incluso existe una forma para ingresar droga y comercializarla sin restricción. “Acá todos los del Inpec nos colaboran con lo que uno le pida y también con lo que uno necesite entrar; eso sí, ya ellos no reciben transferencias, porque queda la trazabilidad. Toda la plata se maneja en efectivo y con correos humanos que uno llama dentro de la cárcel, porque llega la Policía con los operativos y se puede caer todo”, detalló.

Al ser consultado por las extorsiones, indicó que “ni los mismos presos nos salvamos”. Dijo que deben pagar para no ser asesinados y “tener algunas comodidades como medio dormir en los pasillos”.