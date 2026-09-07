Paola Jara reaccionó a su imitadora de ‘Yo me llamo 2026′; destapó inesperado detalle: “Es tan raro ver que te están imitando”

Yo me llamo regresó a la televisión en 2026 con una nueva temporada que busca sorprender a los millones de seguidores que siguen de cerca el reconocido formato. Una vez más, el programa abrió sus puertas a los imitadores que desean demostrar su talento y encontrar al artista que más se acerque al original dentro de la industria musical.

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Esta nueva entrega llegó con algunos cambios y novedades en su propuesta, entre ellos la incorporación de nuevas figuras al panel de jurados. Elder Dayán y Aurelio Cheveroni, que ya se despidió, se sumaron al equipo encargado de evaluar a los participantes, dándole un tono refrescante al público.

Los dos nuevos integrantes comparten ahora la mesa con César Escola y Amparo Grisales, quienes continúan siendo parte fundamental del programa. La combinación de sus diferentes experiencias, conocimientos y personalidades ha marcado el inicio de esta renovada etapa del concurso de imitación.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en Paola Jara, quien estuvo invitada a Día a día, de Caracol Televisión, para hablar sobre su carrera. En esta charla, la representante de la música popular fue interrogada sobre su doble en el formato de imitación, dejando a la vista una inesperada reacción.

De acuerdo con lo que se observó, la paisa estuvo en la sala del matutino, donde le mostraron el show que dio la mujer en Yo me llamo, interpretando el tema Para qué volviste.

Paola Jara detalló la actuación de dicha participante, lanzando una apreciación que pocos se imaginaron, teniendo en cuenta que ha sido imitada en varias de las temporadas del reality musical.

Según la perspectiva de la intérprete, la cantante no se parecía a ella, por lo que no consideraba que se llamara Paola Jara. Allí reconoció que es muy extraño para ella ver que se presenten imitándola, ya que no termina de familiarizarse con ello.

“Es tan raro ver que te están imitando, o sea, eso es una sensación muy extraña, pero yo, personalmente, no siento que se parezca”, dijo.

De esta manera, la artista original dio un veredicto que pocos se imaginaban, basándose en que la imitadora ha logrado pasar varias etapas de Yo me llamo 2026.