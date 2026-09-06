Murió el pastor y escritor Darío Silva-Silva, fundador de la iglesia Casa Sobre la Roca

La comunidad cristiana en Colombia está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Darío Silva-Silva, reconocido teólogo, escritor, experiodista y fundador de la Iglesia Cristiana Integral Casa Sobre la Roca. La noticia fue dada a conocer de manera oficial por las directivas de la institución religiosa a través de un comunicado emitido el 6 de septiembre de 2026.

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El comunicado oficial de Casa Sobre la Roca

De acuerdo con la información compartida por la iglesia mediante su pronunciamiento oficial, el Presbiterio General expresó sus honras al líder espiritual manifestando:

“Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral informa con profundo pesar el fallecimiento de su fundador, el pastor Darío Silva-Silva, quien dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo”.

En la misiva, suscrita en Bogotá por el órgano directivo de la congregación, se destaca el impacto de su labor a lo largo de los años y se enfatiza en que “su vida estuvo dedicada a proclamar a Jesucristo, formar discípulos y llevar un mensaje de fe, esperanza y transformación”.

Fallece el pastor Darío Silva-Silva Foto: Tomado de redes sociales

Asimismo, la organización solicitó a la opinión pública y a los medios de comunicación “atender exclusivamente la información emitida por los canales oficiales de Casa Sobre la Roca” respecto a los honores fúnebres.

#Obituario | La iglesia cristiana Casa Sobre la Roca confirmó la muerte del pastor, teólogo y escritor Darío Silva-Silva y anunció que informará sobre los actos de despedida a través de sus canales oficiales.https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/eOGjUKgc5b — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 6, 2026

Por el momento, la congregación indicó que dará a conocer oportunamente las fechas y lugares exactos de las ceremonias de despedida, homenajes y demás actos conmemorativos previstos.

Antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la religión en Colombia, Darío Silva-Silva tuvo un amplio recorrido en los medios de comunicación y la vida pública nacional.

Durante las décadas de 1960 y 1970, ejerció activamente como periodista, comunicador y analista político en prensa, radio y televisión, destacándose por su elocuencia y dominio del lenguaje.

Sin embargo, tras una profunda experiencia personal de fe a finales de la década de 1970, Silva-Silva decidió dar un giro a su vida profesional para volcarse al estudio de la teología y al trabajo pastoral.

En 1987 fundó en Bogotá la iglesia Casa Sobre la Roca, una organización que con el paso de los años se consolidó como una de las congregaciones cristianas más populosas e influyentes del país, extendiendo su presencia con sedes en diversas ciudades de Colombia y el exterior.

Obra literaria y legado académico

Además de su faceta como predicador y comunicador, Darío Silva-Silva se distinguió como ensayista y prolífico autor. A lo largo de su carrera publicó más de una docena de libros enfocados en teología, ética social, análisis sociopolítico desde una perspectiva bíblica y crecimiento personal.

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Entre sus obras más destacadas figuran títulos como El reto del cambio, Las llaves del poder, Sexualidad, amor y erotismo y El Dios de la historia.

Hasta el momento, no se han especificado las causas médicas de su deceso. Las directivas de la iglesia reiteraron su gratitud a la ciudadanía por las muestras de solidaridad recibidas e indicaron que en las próximas horas se dará a conocer el cronograma de honras fúnebres.