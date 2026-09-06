Shakira rompe récord histórico: alcanza 1.000 millones de reproducciones en YouTube con “Dai Dai”

La cantante colombiana Shakira y el artista nigeriano Burna Boy alcanzaron un nuevo hito en la industria musical global. Su colaboración “Dai Dai”, tema oficial de la FIFA para el Mundial 2026, superó los 1.000 millones de reproducciones en su videoclip de YouTube en menos de tres meses desde su lanzamiento en mayo, convirtiéndose en el primer video de 2026 en registrar dicha cifra en la plataforma.

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El registro alcanzado en YouTube consolida la trayectoria comercial que la producción venía mostrando en los servicios de retransmisión streaming.

Según datos difundidos por la plataforma Spotify, el tema lideró las listas globales durante 37 días consecutivos y alcanzó la primera posición en 17 países, entre ellos Alemania, Suiza y Portugal. Adicionalmente, la plataforma incluyó la producción entre las cinco canciones que definieron la temporada de verano en el hemisferio norte.

El punto máximo de consumo digital se registró el pasado 20 de julio, un día después de la final del torneo orbital. El impulso del sencillo se reflejó en las métricas de ambos intérpretes:

Shakira superó los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify durante julio, mientras que Burna Boy casi duplicó su audiencia media en la misma plataforma durante el periodo de mayor exposición de la competencia deportiva.

Tras confirmarse la cifra en YouTube, la artista barranquillera compartió un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales oficiales: “Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!”.

Para Shakira, este logro representa su primer número uno en dicho listado tras 12 apariciones a lo largo de su carrera.

Shakira y Burna Boy rompen récords Foto: @shakira

Lanzada el 15 de mayo bajo el sello Sony Latin, “Dai Dai” integra elementos de afrobeats y latin pop. Según reportó la agencia Associated Press, la nómina de compositores incluyó a Shakira y Burna Boy junto a los músicos Jon Bellion y Ed Sheeran, entre otros colaboradores.

La letra de la canción incorpora versos en inglés, español, italiano, francés y japonés, tomando su título de una expresión italiana que traduce “vamos, vamos”. La pieza incluye menciones a selecciones participantes y referencias a figuras del fútbol internacional como Pelé, Diego Maradona y Cristiano Ronaldo.

Con “Dai Dai”, la cantautora colombiana suma su cuarta participación directa en producciones asociadas a Copas del Mundo de la FIFA.

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El vínculo comenzó en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie” interpretada en la clausura; continuó en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)” —canción oficial del torneo—; y se extendió a Brasil 2014 con la inclusión de “La La La (Brazil 2014)”.

El desempeño de “Dai Dai” reafirma la presencia de la artista colombiana en el mercado internacional, en un año marcado por la rotación de sus producciones en plataformas digitales y escenarios globales.