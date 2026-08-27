El terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto fue devastador para el occidente del país. Sin embargo, en medio de la tragedia se encendió una llama de esperanza porque el mundo se unió para ayudar al pueblo colombiano. Dos de las cantantes más exitosas de este siglo decidieron ponerse al frente de la gestión de los recursos que donaron para garantizar que lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Terremoto en Colombia: artistas y personalidades se solidarizan con los damnificados a través de fundaciones y ayudas

En tragedias anteriores, Shakira descubrió que el dinero que entregaba se perdía en el camino. Por eso cuando anunció una donación de 1.25 millones de dólares para los damnificadas por el terremoto, se aseguró que se movilizaran a través de su Fundación Pies Descalzos y así tener una trazabilidad de los recursos. Además, viajó hasta el Chocó para conocer de primera mano cómo se gestionarán y para que sus aportes.

En esta labor quiso involucrar a Howard Buffett, que tiene una fundación con su nombre a través de la cual cambia vidas. Shakira también se puso en contacto con MrBeast, el influencer con más suscriptores en YouTube, para invitarlo a que juntos trabajaran por la educación de la niñez chocoana. Finalmente, prometió construir diez escuelas para los jóvenes del departamento y reconstruir la universidad.

Beyoncé se unió a esta causa con un aporte de 1 millón de dólares, que a través de la fundación del chef José Andrés, World Central Kitchen, y Food for the Poor, permitirán que en las zonas con mayores afectaciones las personas no pasen hambre.

Además de Shakira y Beyoncé son decenas los artistas, deportistas y millonarios que compartieron su granito de arena en este proceso de reconstrucción.

Cantantes como Karol G, Maluma, Andrés Cepeda, Silvestre Dangond, Ryan Castro, J Balvin, Camilo, el Grupo Niche, Morat, Giovanni Ayala, Beéle, ChocQuibTown, entre otros, han aportado de manera significativa influyendo en la opinión pública para empujar las donaciones, entregando recursos de ellos mismos para atender a los damnificados, y poniendo a disposición inmuebles y hasta aviones para la atención de la emergencia.

Adicionalmente, artistas internacionales como Marc Anthony, Ricardo Montaner, David Bisbal o Miguel Bosé se han solidarizado con las víctimas de este desastre natural.

Como parte de la reactivación cultural y la recolección de recursos también se han llevado a cabo eventos musicales de alto impacto como Colombia: Voces por la Vida, JuntosXColombia o Unidos por los nuestros, este último se llevó a cabo en Miami y tuvo como objetivo destinar dinero a Colombia y Venezuela.

Maluma, Silvestre Dangond y Andrés Cepeda fueron algunos de los artistas que estuvieron en el Vive Claro para el concierto “Colombia: Voces por la Vida”. Foto: RCN / DAVIDMICOLTA / Paola España Comunicaciones / Montaje: Semana

Deportistas comprometidos

El caso más reconocido fue el del talentoso volante de la selección Colombia, Jhon Arias, quien dispuso de varias toneladas de insumos para el departamento que fue epicentro del movimiento telúrico. También cracks como Jhon Córdoba o James Rodríguez aportaron lo propio desde el extranjero.

Jugadores del Once Caldas, Deportivo Pereira, Millonarios, Santa Fe, América de Cali, Nacional, Deportivo Cali e Inter de Bogotá estuvieron ayudando en centros de acopio para hacer más eficiente la labor de los voluntarios en distintos puntos del país.

Leyendas del fútbol se sumaron a esta causa con un partido benéfico en el Estadio El Campín. El dinero de la boletería fue destinado para ayudas en las zonas afectadas. Hicieron gala de su talento el “Pibe” Valderrama, Radamel Falcao, Mario Yepes, Giovanni Hernández y Juan Guillermo Cuadrado, entre otros.

Leyendas de la Selección en el partido benéfico Levantemos a Colombia. Foto: Colprensa

Ídolos del deporte colombiano como Mariana Pajón, Catherine Ibargüen o Rigoberto Urán estuvieron participando en campañas de ayuda. Y Juan Pablo Montoya, junto a su hijo y Pony Malta, dispusieron las ganancias del Circuito Pony Malta para atender la tragedia.

El aporte de algunos de los empresarios más importantes del país, como la familia Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, David Vélez, o la familia Santo Domingo, superó los 500.000 millones de pesos.