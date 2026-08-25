Universidad de Pamplona celebra la acreditación internacional de siete carreras: “Nos da una visibilidad muy grande”

La Universidad de Pamplona, uno de los principales claustros de Norte de Santander, amplió su presencia en escenarios internacionales de educación superior luego de recibir la acreditación internacional de siete programas académicos por parte de la Education Quality Accreditation Agency (EQUAA), durante el XII Foro de Acreditación Internacional EQUAA 2026.

Icfes anunció decisión sobre pruebas Saber Pro y Saber TyT: fueron aplazadas y esta será la nueva fecha para presentarlas

La acreditación fue presentada como resultado de un proceso que involucró diferentes aspectos de la actividad universitaria, entre ellos los componentes académico e investigativo, el bienestar y la infraestructura.

Los siete programas reconocidos están distribuidos entre las dos facultades. En Ciencias de la Educación fueron acreditadas las licenciaturas en Educación Infantil, Lenguas Extranjeras Inglés-Francés y Educación Física, Recreación y Deportes. En Artes y Humanidades recibieron la acreditación internacional los programas de Licenciatura en Educación Artística, Música, Filosofía y Derecho.

En el caso de Ciencias de la Educación, los tres programas que recibieron la acreditación internacional también cuentan con acreditación de Alta Calidad en Colombia. El decano de esta facultad, Nelson Mariño Landazábal, destacó que este reconocimiento busca fortalecer la formación de profesionales con posibilidades de desempeñarse tanto en Colombia como en escenarios internacionales.

La Facultad de Artes y Humanidades, entretanto, obtuvo la acreditación para cuatro programas. Según su decana, Karol Martínez, el proceso no se limitó a la obtención de una certificación, estuvo relacionado con un trabajo institucional desarrollado alrededor de disciplinas con distintos enfoques y campos de conocimiento.

Delegación de estudiantes de la Universidad de Pamplona presentes en Corferias en la Filbo 2026. Foto: Suministrada a SEMANA - API

Uno de los efectos señalados por la institución está relacionado con las posibilidades de movilidad y cooperación académica. La acreditación puede abrir nuevos escenarios para estudiantes y profesores en materia de intercambio, relacionamiento y desarrollo de actividades académicas en otros contextos, tal como lo señaló la rectora de la Universidad de Pamplona, Laura Patricia Villamizar Carrillo.

“Esto nos da una visibilidad muy grande, nos abre oportunidades de movilidad y que la Universidad de Pamplona se mueva en contextos internacionales”, advirtió.

Para los estudiantes es fundamental que sus claustros se hagan de este tipo de certificaciones porque, además de facilitar los intercambios y la transferencia de créditos a otras universidades del mundo, es mucho más probable que los planes de estudio coincidan con las tendencias del mercado actual y también ayuda en los procesos de homologación, convalidación o trámites para ejercer la profesión en otros países.

En cuanto a la institución esto se traduce en formar parte de un ecosistema académico de alto nivel, lo que permite crear convenios, proyectos de investigación conjuntos y dobles titulaciones con universidades extranjeras. Además, representa una continua búsqueda de mejoría según Laura Teresa Tuta Ramírez, directora de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional.