Icfes anunció decisión sobre pruebas Saber Pro y Saber TyT: fueron aplazadas y esta será la nueva fecha para presentarlas

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció un cambio importante en el calendario de las pruebas Saber Pro y Saber TyT correspondientes al segundo semestre de 2026. Los exámenes, que inicialmente estaban programados para el próximo domingo 6 de septiembre, fueron aplazados debido a la situación de emergencia que atraviesa el país.

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De acuerdo con la entidad, la nueva jornada de aplicación se realizará el domingo 18 de octubre de 2026. La decisión busca garantizar que los estudiantes puedan presentar las pruebas en condiciones adecuadas y con las mismas garantías en todo el territorio nacional.

Actualmente, 180.929 personas están inscritas para participar en estos exámenes, cuya aplicación estaba prevista en 341 sitios ubicados en diferentes regiones de Colombia.

El terremoto afectó algunos lugares previstos para las pruebas

El Icfes explicó que para llevar a cabo la jornada es necesario verificar diferentes condiciones, entre ellas la seguridad y disponibilidad de la infraestructura física. El reciente terremoto ocasionó afectaciones en varias instituciones situadas en las zonas impactadas por la emergencia, algunas de las cuales habían sido seleccionadas como puntos para presentar las pruebas.

Por esta razón, la entidad decidió modificar la fecha y adelantar las verificaciones necesarias antes de realizar la aplicación. El objetivo es asegurar que todos los inscritos cuenten con condiciones apropiadas para cumplir con este requisito académico.

Las nuevas citaciones estarán disponibles desde el viernes 2 de octubre. Además, el día del examen, el Icfes entregará a los asistentes un certificado físico de presentación, documento que podrá servir como constancia ante las instituciones de educación superior para quienes cumplan los demás requisitos necesarios para obtener su título.

Por su parte, los certificados digitales podrán consultarse desde el 9 de noviembre de 2026, mientras que los resultados individuales estarán disponibles a partir del 19 de febrero de 2027 en el portal oficial del Icfes.

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT están dirigidas a estudiantes próximos a finalizar sus estudios de educación superior y hacen parte de los requisitos establecidos para obtener el título.