Preocupante panorama para la educación en Colombia tras terremoto: alarmantes cifras de colegios y estudiantes afectados

El sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, continúa dejando un amplio balance de afectaciones en diferentes regiones del país. De acuerdo con la más reciente actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 14 de agosto de 2026, 2.595 centros educativos presentan algún tipo de afectación.

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Los daños en la infraestructura educativa representan una de las principales consecuencias de la emergencia, debido a que varias instituciones no están en condiciones de recibir a estudiantes y docentes, lo que ha obligado a suspender o modificar las actividades académicas en las zonas más afectadas.

El balance del Ministerio de Educación

Según el Ministerio de Educación, los mayores impactos se concentran en Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Caldas, Tolima, Huila y Risaralda. En estos departamentos se han identificado instituciones con colapsos totales y parciales, además de sedes que presentan condiciones de riesgo y requieren atención prioritaria.

En total, se han reportado afectaciones en el sistema educativo de 19 departamentos. La información disponible hasta el momento indica que más de 447.715 estudiantes matriculados se han visto impactados al no poder acceder a los establecimientos. Sin embargo, esta cifra continúa en actualización debido a los reportes que siguen llegando desde los territorios.

Son varias las réplicas que se han registrado en el país tras el fuerte terremoto. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Ante este panorama, el organismo estableció una hoja de ruta para atender los daños y avanzar hacia el restablecimiento de las actividades académicas.

Como primera medida, se contempla el desplazamiento de equipos técnicos encargados de evaluar el estado de las instalaciones, determinar el alcance de las afectaciones y priorizar las sedes que representen un riesgo para la comunidad educativa.

También se pondrán en marcha los procesos administrativos y financieros necesarios, de acuerdo con el tipo y nivel de daño registrado en cada establecimiento.

De manera paralela, se implementará un plan de educación en emergencias, orientado a brindar acompañamiento pedagógico y primeros auxilios psicológicos a estudiantes y docentes. La estrategia busca facilitar un retorno seguro, progresivo y oportuno a las actividades escolares, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada zona afectada.

Estudiantes entre las víctimas del sismo

La ministra de Educación, Viviane Morales, confirmó el fallecimiento de varios estudiantes que pertenecían a instituciones del Valle del Cauca.

Entre las víctimas se encuentran Anthony Ríos Gómez, María José Lozada Torres, Emanuel Bastidas Arredondo y Jesús Muñoz Quinceno, estudiantes de la sede María Inmaculada de la IED Gimnasio Calima. También fueron reportadas Luciana Moreno Flórez y Niela Nicol Vernaza Corrales, de la sede Panorama de la IED Gabriel García Márquez, en Yumbo.

Viviane Morales, ministra de Educación de Colombia. Foto: Semana

“Mi solidaridad y acompañamiento a las familias, compañeros y docentes en este momento de inmenso dolor”, expresó.

A estos casos se sumaron David Ramírez, de la IE Fabio Vásquez Botero, en Dosquebradas; Luisanny Linares, de la IE Villa Santana, en Pereira; Kevin Díaz Hernández, de la Universidad Tecnológica de Pereira, y Juan Pablo Arango y Angie Isabella Castaño, de la Universidad Santiago de Cali.